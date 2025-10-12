1 de cada 5 españoles exageraría sus ingresos al solicitar un préstamo para un coche

El fraude en primera persona se considera aceptable por los consumidores españoles, según un estudio de FICO: exagerar los ingresos en las solicitudes de un préstamo o inflar las reclamaciones en un parte a la compañía de seguros son ejemplos de fraude de primera persona, y hasta un tercio de los españoles considera que este comportamiento es aceptable en algunas circunstancias o incluso normal.

El fraude en primera persona se considera aceptable por los consumidores españoles / Archivo

El problema del fraude

El riesgo de fraude en primera persona es elevado para las entidades financieras españolas: un 11 % de los consumidores afirma que es normal exagerar los ingresos en una solicitud de hipoteca, mientras que un 20 % considera aceptable hacerlo en determinadas circunstancias en el caso de la financiación de automóviles y los préstamos.

“La crisis del coste de la vida en España hace que, con unas finanzas tan ajustadas, muchos consideren que falsificar información en las solicitudes está bien, ya que es la única forma de conseguir crédito”, señala Miguel Carrilho, consultor principal en FICO. “Lamentablemente, también significa que es muy probable que no puedan devolverlo y que se tengan que enfrentar a la larga a las consecuencias de cometer fraude”.

A pesar de estas cifras, más de un tercio (35 %) de los ciudadanos sitúa una buena protección contra el fraude como su principal consideración a la hora de elegir un proveedor de servicios financieros, y un abrumador 71 % la coloca entre las tres más importantes.

El riesgo de fraude en primera persona es elevado para las entidades financieras españolas / Archivo

El robo de identidad como principal preocupación

El estudio de FICO también revela que la principal preocupación de los consumidores españoles es que sus datos personales sean robados y utilizados para abrir cuentas a su nombre. De hecho, un 4,4 % de los encuestados españoles afirma saber que su identidad robada fue utilizada por un delincuente para abrir una cuenta financiera. En las personas de entre 25 y 34 años, ese porcentaje casi se duplicó, alcanzando el 8 %.

“Para las entidades de crédito, es fundamental poder detener a los delincuentes y también detectar el fraude de primera persona”, añade Carrilho. “Los procesos de solicitud deben aplicar análisis capaces de detectar anomalías que sugieran intentos de engaño. El posible fraude debe identificarse y detenerse para que no termine convirtiéndose en deuda incobrable en la fase de recobro. Además, es importante analizar continuamente las cuentas ya abiertas para detectar señales de fraude latente o posibles impagos masivos”.