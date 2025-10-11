Explorar sin límites. Esa es la filosofía con la que Ducati ha presentado la nueva Multistrada V4 Rally 2026, una evolución de su ya conocida maxitrail que refuerza aún más su carácter aventurero. Con un equipamiento rediseñado para el viaje largo, un motor V4 Granturismo de 170 CV y tecnología de vanguardia, esta versión llega para quienes no se conforman con lo establecido y buscan la máxima experiencia al manillar.

La nueva V4 Rally se desvela en la Ducati World Première 2026 como la compañera ideal para los grandes viajes, ya sea en solitario o con acompañante. Un modelo con mayor autonomía, mejor comportamiento en cualquier tipo de terreno y con una dotación tecnológica que eleva aún más su ya alto listón.

Multistrada V4 Rally: la Ducati más aventurera / Ducati

Más lejos, más cómodo, más Ducati

La clave está en su depósito de 30 litros, que permite superar los 500 km de autonomía real en condiciones mixtas. Pero eso no es todo. Ducati ha afinado el chasis y la suspensión, con un recorrido de 200 mm gestionado por la evolución del sistema semiactivo DSS EVO, que ahora incluye detección de estilo de conducción y del terreno. Esto, sumado a la posición elevada del eje del basculante y un nuevo disco trasero de 280 mm, mejora el comportamiento dinámico incluso a plena carga.

El motor V4 Granturismo mantiene su receta: 170 CV, 121 Nm y un peso de solo 66,7 kg. Además, estrena una nueva versión del Ducati Quick Shift (DQS) 2.0, el asistente del cambio más preciso y directo, y refuerza su fiabilidad con intervalos de mantenimiento de válvulas cada 60.000 km, y cambio de aceite cada 15.000 km o 24 meses.

La Multistrada V4 Rally también incorpora mejoras de confort y seguridad como el dispositivo de descenso automático, que baja la moto al detenerse para facilitar el apoyo en parado, una cúpula más alta y ancha, puños calefactables de serie, asientos con varias alturas opcionales y caballete central de serie.

Su depósito de 30 litros permite superar los 500 km de autonomía real / Ducati

Tecnología total para la aventura

Ducati ha echado el resto en el apartado electrónico. A los conocidos radares delanteros y traseros (con control de crucero adaptativo y detección de ángulo muerto), se suma ahora el sistema Forward Collision Warning, que avisa de posibles colisiones frontales. También mejora el sistema ABS Cornering, el Ducati Wheelie Control y el control de tracción gracias a la incorporación del algoritmo DVO (Ducati Vehicle Observer), que simula los datos de 70 sensores para una calibración aún más precisa.

El sistema de frenada combinada ahora también actúa en sentido inverso (trasera-delantera), adaptándose automáticamente según la carga y el tipo de frenada, mejorando la estabilidad y el confort, especialmente cuando se viaja con pasajero.

Además, estrena iluminación más potente con luces de curva Ducati, sistema Coming Home que mantiene encendidos los faros tras apagar la moto, y luz de freno intermitente para avisar de frenadas bruscas. También se puede montar una luz antiniebla trasera para condiciones de visibilidad reducida.

El panel TFT de 6,5 pulgadas mejora su interfaz para controlar suspensión, calefacción de puños y asiento, así como la navegación con Ducati Connect. A todo esto se suma conectividad total con el teléfono y compatibilidad con intercomunicadores para llamadas y música.

El motor V4 Granturismo mantiene su receta: 170 CV, 121 Nm y un peso de solo 66,7 kg / Ducati

Pensada para dos, hecha para todo

Ducati ha tenido muy en cuenta al pasajero. El asiento trasero ofrece mayor apoyo y ergonomía, y las maletas laterales han sido reposicionadas para ganar espacio para las piernas. Además, el soporte del top case ahora es más robusto. Todo está pensado para que viajar en pareja no reste confort, sino que sume experiencia.

La Multistrada V4 Rally también se adapta al tamaño y preferencias del conductor gracias a una amplia gama de alturas de asiento y opciones de personalización, incluyendo un kit de suspensión rebajada.

La moto se ofrece en tres acabados: Radar: incluye control de crucero adaptativo, detección de ángulo muerto y FCW. Adventure Travel & Radar: añade maletas de aluminio y asientos calefactables. Full Adventure: completa el paquete con escape Akrapovič y guardabarros delantero de fibra de carbono.

Además, Ducati ofrece una extensa gama de accesorios y equipamiento, desde diferentes cúpulas y asientos, hasta mochilas, bolsas sobredepósito, top cases y ropa técnica exclusiva como el conjunto Tour Summer o el Strada C5, diseñados para climas extremos y máxima protección.

Multistrada V4 Rally: la Ducati más aventurera / Ducati

Garantía 4EVER Ducati

Viajar sin límites también significa viajar con tranquilidad. La Multistrada V4 Rally 2026 está respaldada por el programa 4EVER Ducati, que ofrece 4 años de garantía sin límite de kilómetros y el plan Roadside Assistance, que cubre transporte, alojamiento y vehículo de sustitución en caso de imprevistos, con el apoyo de una red de más de 800 concesionarios en 90 países.

Diseño que habla de aventura

Estéticamente, la nueva V4 Rally luce más robusta y elegante, con dos decoraciones disponibles como son el Rojo Ducati con depósito de aluminio pulido y llantas negras y el Verde jade con llantas doradas y depósito también pulido Ambas opciones incluyen llantas de radios sin cámara y sensor TPMS para controlar la presión de los neumáticos desde la instrumentación. Con todo, las entregas de la Ducati Multistrada V4 Rally 2026 comenzarán en noviembre en Europa, y en diciembre y enero en el resto de mercados internacionales.