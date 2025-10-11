Movilidad
MG se apunta a la tendencia y se estrena en el transporte urbano
La nueva división de vehículos comerciales de MG ha presentado el iEV12, el primer autobús urbano 100% eléctrico de la marca
Rubén Burillo
MG ha aprovechado el BusWorld 2025 en Bruselas del 4 al 9 de octubre, para estrenar su nueva división de vehículos comerciales, MG Commercial, y presentar dos de sus apuestas más importantes para el transporte público del futuro: el iEV12, autobús urbano 100% eléctrico, y el nuevo chasis B12E.
Este año ha sido el debut de MG en BusWorld, uno de los eventos más grandes de la industria del transporte de pasajeros. La participación de la marca con origen británico refuerza su compromiso con la movilidad sostenible y amplía su visión más allá del vehículo privado, pensando en el transporte público.
El nuevo autobús de MG con esencia europea
El iEV12 mide 12,15 metros de largo, 2,55 de ancho y 3,2 metros de alto. El autobús es 100% eléctrico y tiene una autonomía de más de 400 kilómetros. El iEV12 incorpora baterías con tecnología ‘Cell to Pack’, un sistema de propulsión de tracción directa de alta eficiencia y una arquitectura modular que facilita el mantenimiento y la personalización.
Basado en el nuevo chasis MG B12E, el autobús eléctrico también destaca por estar conectado y ser seguro y accesible. Con sistemas de cargas flexibles, incluyendo carga en corriente alterna y continua, y con las funciones de asistencia MG Cityguard, el iEV12 está diseñado para maximizar la seguridad del conductor y de los pasajeros.
El interior de piso bajo y la posibilidad de integrar rampas eléctricas o manuales en el iEV12 garantizan una accesibilidad total. La cabina incorpora un puesto de mando ergonómico e intuitivo que mejora la comodidad y la visibilidad en el entorno urbano.
MG Commercial: la marca que ofrece nuevas opciones de movilidad
MG estrenó su nueva marca MG Commercial en el BusWorld de Bruselas. Esta firma se posiciona como una marca especializada en autobuses medios y grandes, con un enfoque prémium en el segmento del mercado de vehículos comerciales de nuevas energías. MG busca ofrecer a los operadores europeos una gama completa de opciones de movilidad a la vez que apoya la transición hacia un transporte público con bajas emisiones de carbono.
- Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado
- Una de las mecas de las setas de Catalunya organiza este fin de semana la Fira del Bolet
- Este es el destino 'estrella' del Imserso que aporta más plazas: el motor económico de la temporada baja
- González Amador alega que se le llamó delincuente confeso buscando un 'relato político' y pide que el fiscal general le compense también por el daño a sus hijos
- Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
- Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
- Catalunya activa avisos por lluvias e inundaciones durante el fin de semana por el avance de Alice
- VÍDEO | Un autobús turístico arde en Barcelona: 'He visto a turistas saltar para salvarse