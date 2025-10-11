Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Movilidad

MG se apunta a la tendencia y se estrena en el transporte urbano

La nueva división de vehículos comerciales de MG ha presentado el iEV12, el primer autobús urbano 100% eléctrico de la marca

El nuevo autobús eléctrico de MG, el iEV12

El nuevo autobús eléctrico de MG, el iEV12 / MG

Rubén Burillo

Madrid
MG ha aprovechado el BusWorld 2025 en Bruselas del 4 al 9 de octubre, para estrenar su nueva división de vehículos comerciales, MG Commercial, y presentar dos de sus apuestas más importantes para el transporte público del futuro: el iEV12, autobús urbano 100% eléctrico, y el nuevo chasis B12E.

Este año ha sido el debut de MG en BusWorld, uno de los eventos más grandes de la industria del transporte de pasajeros. La participación de la marca con origen británico refuerza su compromiso con la movilidad sostenible y amplía su visión más allá del vehículo privado, pensando en el transporte público.

La presentación del nuevo autobús iEV12

La presentación del nuevo autobús iEV12 / MG

El nuevo autobús de MG con esencia europea

El iEV12 mide 12,15 metros de largo, 2,55 de ancho y 3,2 metros de alto. El autobús es 100% eléctrico y tiene una autonomía de más de 400 kilómetros. El iEV12 incorpora baterías con tecnología ‘Cell to Pack’, un sistema de propulsión de tracción directa de alta eficiencia y una arquitectura modular que facilita el mantenimiento y la personalización.

Basado en el nuevo chasis MG B12E, el autobús eléctrico también destaca por estar conectado y ser seguro y accesible. Con sistemas de cargas flexibles, incluyendo carga en corriente alterna y continua, y con las funciones de asistencia MG Cityguard, el iEV12 está diseñado para maximizar la seguridad del conductor y de los pasajeros.

El interior del autobús de MG, el iEV12

El interior del autobús de MG, el iEV12 / MG

El interior de piso bajo y la posibilidad de integrar rampas eléctricas o manuales en el iEV12 garantizan una accesibilidad total. La cabina incorpora un puesto de mando ergonómico e intuitivo que mejora la comodidad y la visibilidad en el entorno urbano.

MG Commercial: la marca que ofrece nuevas opciones de movilidad

MG estrenó su nueva marca MG Commercial en el BusWorld de Bruselas. Esta firma se posiciona como una marca especializada en autobuses medios y grandes, con un enfoque prémium en el segmento del mercado de vehículos comerciales de nuevas energías. MG busca ofrecer a los operadores europeos una gama completa de opciones de movilidad a la vez que apoya la transición hacia un transporte público con bajas emisiones de carbono.

