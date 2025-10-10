Velca acelera con las nuevas Nude y Eon

Velca acelera. Y lo hace presentando dos modelos clave que marcan un nuevo capítulo en su historia: la Velca Nude, su primera moto eléctrica naked, y la Velca Eon, su debut en el competitivo segmento de los maxiescúteres. Con estas incorporaciones, Velca logra su objetivo de contar con al menos un modelo en cada categoría principal del mercado de las dos ruedas eléctricas.

Velca EON / Velca

El estreno de la Nude no es solo un paso más en la evolución de Velca, es una declaración de intenciones. Esta naked eléctrica combina diseño, tecnología y rendimiento. Su motor central con transmisión por cadena entrega una potencia nominal de 9,5 kW y picos de hasta 15 kW, lo que le permite alcanzar los 126 km/h reales. La energía proviene de dos baterías extraíbles, fabricadas por el gigante Gotion High-Tech (con el respaldo del Grupo Volkswagen), que le otorgan una autonomía de hasta 130 km. Además, estas baterías pueden cargarse en un enchufe doméstico a razón del 20% por hora.

A nivel dinámico, la Nude no decepciona: ABS, neumáticos Pirelli Angel City, control de tracción TCS —una novedad en la gama de Velca— y una gran estabilidad en marcha. Todo ello aderezado con un equipamiento premium, en el que destacan la pantalla TFT a color de 7 pulgadas, conectividad Wi-Fi y Bluetooth, y un innovador sistema de cámaras delantera y trasera con grabación en SD.

El precio de lanzamiento arranca en 5.990 euros para las primeras unidades reservadas (6.290 euros más adelante), con entregas previstas a partir del 15 de diciembre. Una relación calidad-precio-prestaciones difícil de igualar en el segmento.

Destaca mucho la pantalla TFT a color de 7 pulgadas / Velca

Para quienes buscan una opción más accesible pero igual de atractiva, Velca también lanza la Nude Lite. Su diseño mantiene el ADN de su hermana mayor, pero con un enfoque más urbano. Su motor está integrado en la rueda trasera, con 4 kW nominales y 9,5 kW de pico, alcanzando 90 km/h y hasta 80 km de autonomía con una sola batería. Existe la opción de añadir una segunda batería para duplicar la autonomía hasta 160 km.

Su precio también es competitivo: desde 3.990 euros (una batería) o 4.990 euros (dos baterías). Equipa pantalla TFT, frenos CBS, sistema keyless NFC, mandos retroiluminados y luces full-LED. El objetivo está claro: ofrecer una naked eléctrica estilosa, bien equipada y al alcance de más bolsillos.

Y si hablamos de ir más allá en prestaciones, diseño y tecnología, es imposible no centrarse en la Velca Eon, la apuesta de la marca para conquistar las grandes rutas y las ciudades a toda velocidad. Su motor entrega 11 kW netos (hasta 18 kW de pico) y permite una velocidad máxima de 140 km/h, sobrada para circular por autovía o autopista. Su batería —fabricada por CATL, uno de los líderes mundiales— tiene una capacidad de 13 kWh, lo que se traduce en una autonomía de hasta 290 km en condiciones mixtas. El sistema de carga incluye un cargador Type 2 regulable por tiempo, potencia y horarios.

El sistema de carga incluye un cargador Type 2 regulable por tiempo, potencia y horarios / Velca

Pero más allá de la autonomía, la Eon se distingue por un equipamiento sobresaliente: pantalla táctil a color de 7 pulgadas, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, frenos ABS, control de tracción TCS, neumáticos Michelin City Grip, asiento con sujeción lumbar, baúl opcional, hueco bajo el asiento para un casco integral y un basculante de aluminio que eleva la calidad de construcción a un nivel superior.

El precio de lanzamiento para las primeras 100 unidades será de 6.790 euros (posteriormente, 7.490 euros), con entregas a partir del 31 de enero de 2026. Incluye garantía de 3 años o 80.000 km, posicionándola como una de las propuestas más completas y solventes del panorama eléctrico.

Velca acelera con las nuevas Nude y Eon / Velca

Velca no solo lanza motos, lanza experiencias. Así lo resume Emilio Froján, CEO de la compañía: “Las nuevas Eon, Nude y Nude Lite están pensadas para quienes buscan ir más allá, para los que no se conforman con lo establecido. Y todo ello, manteniéndonos fieles a nuestro ADN: estar siempre al lado de las personas, escucharles, entender sus preocupaciones y transformar todo ello en soluciones reales”.

Velca alcanza así su objetivo de cubrir todos los segmentos con una gama que incluye desde ciclomotores urbanos hasta motos de alta gama como la custom Vortex, la GT One o estas nuevas Naked y Maxiescúter. Todo ello bajo la visión de Rhino Electric Motors, la matriz que también importa la espectacular gama de Ultraviolette.