Tesla lanza al mercado el nuevo Model Y Standard

Desde su plan maestro inicial en 2006, Tesla siempre se ha centrado en hacer que el transporte sostenible sea más asequible, sin dejar de lado la idea de que la conducción sea una experiencia emocionante en el día a día.

En 2023, el Model Y hizo historia al convertirse en el primer vehículo eléctrico en liderar las ventas mundiales, superando a todos los modelos de combustión interna, híbridos y otras fuentes de energía. Este logro demuestra que el Model Y ha sido capaz de satisfacer las necesidades de los conductores y afrontar los desafíos reales de la movilidad en todo el mundo.

Hoy, Tesla continúa democratizando el acceso a vehículos eléctricos que satisfacen por completo las necesidades de un hogar, con la introducción del Model Y Standard.

Tesla Model Y / Tesla

Fiel a la esencia del Model Y

El Model Y Standard se centra en lo que más importa para los conductores: gran autonomía, versatilidad y funciones que garantizan la comodidad y el entretenimiento para el día a día. El Model Y Standard conserva el ADN de Tesla, con software inigualable, eficiencia líder y seguridad de primer nivel, siendo a la vez el Model Y más asequible hasta la fecha.

Como todos los Tesla, la última incorporación a la gama del Model Y incluye de serie un amplio conjunto de funciones, como el acceso remoto a la aplicación móvil, el Planificador de ruta con información de disponibilidad de los Supercargadores en tiempo real, una gran variedad de opciones de juegos y entretenimiento, el teléfono-llave, el control de climatización remoto, Modo centinela, Modo Perro y todas las funciones características de Tesla.

Como es lógico, esta nueva versión ofrece la misma experiencia de software superior que cualquier otro Model Y. Las actualizaciones inalámbricas mejoran continuamente el vehículo, introduciendo nuevas funciones y mejorando las existentes sin coste adicional. También incluye el Piloto automático de serie y es compatible con el hardware de la Conducción autónoma total (Supervisada), que se activará de forma remota en los vehículos correspondientes una vez que la aprueben las autoridades locales.

Un nuevo diseño distintivo, con defensas delantera y trasera específicas, otorga al Model Y Standard una identidad única dentro de la gama. Al más puro estilo Tesla, estas decisiones de diseño se han tomado para mejorar la eficiencia y la experiencia de conducción.

La cabina ofrece un ambiente acogedor para los cinco pasajeros. Para maximizar la utilidad, el Model Y Standard cuenta con nuevos asientos de tejido suave al tacto y duradero, diseñados para cumplir con las expectativas en todas las situaciones y condiciones climáticas. Inspirado en los primeros Model S y Cybertruck, el gran espacio de almacenamiento entre los asientos delanteros ofrece capacidad para todas tus pertenencias y las mantiene al alcance de la mano para acceder a ellas de manera fácil y cómoda.

Y si es necesario, el Model Y Standard ofrece hasta 835 litros de espacio de carga con cinco pasajeros y 2.118 litros con la segunda fila plegada: suficiente para llevar bicicletas, equipo de camping u otros artículos de gran tamaño.

Tesla Model Y L / Tesla

La mejor relación calidad-precio

Otro aspecto importante del diseño del Model Y Standard es el coste total de propiedad. Los vehículos Tesla son conocidos por su excelente eficiencia energética, y el Model Y Standard no es una excepción: es el Model Y más eficiente hasta la fecha. Con un consumo de 13,1 kWh/100 km y una autonomía WLTP de 534 km, los propietarios pueden conducir más kilómetros por cada euro gastado en la carga.

Gracias a la experiencia acumulada tras fabricar más de 7 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo y a la capacidad de sus Gigafactories, líderes del sector, Tesla se beneficia de las economías de escala y ofrece el Model Y Standard como un paquete altamente competitivo en el mercado. Hecho a la medida de las necesidades de los conductores, conserva las cualidades que hicieron del Model Y un éxito de ventas a nivel mundial, pero a un precio más asequible.

A partir de hoy, esta es la gama de Model Y disponible en España: