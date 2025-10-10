Rehatrans presenta la Volkswagen T7 Caravelle adaptada y da “un paso más hacia una movilidad inclusiva”

Rehatrans, empresa experta en adaptación de vehículos accesibles para personas con movilidad reducida, ha anunciado el lanzamiento de la nueva Volkswagen T7 Caravelle adaptada, un modelo que redefine el transporte inclusivo priorizando la seguridad, el confort y la accesibilidad de las personas con discapacidad.

La Volkswagen T7 Caravelle adaptada ha nacido con el objetivo de que la movilidad no tenga barreras. Además, con tres tipos de adaptación disponibles, esta nueva generación satisface las necesidades de familias y de profesionales del taxi y el transporte público.

El monovolumen Volkswagen T7 Caravelle adaptada de Rehatrans / Rehatrans

La Volkswagen T7 Caravelle adaptada está hecha para todos

El diseño del monovolumen incorpora soluciones técnicas que garantizan accesibilidad y seguridad, como el rebaje de piso, las rampas ultraligeras y pivotantes o los sistemas de retención homologados. Gracias a estas innovaciones, la Volkswagen T7 Caravelle adaptado ofrece una flexibilidad única y tiene una capacidad de hasta ocho pasajeros o seis más una persona en silla de ruedas.

Rehatrans ha desarrollado tres configuraciones del monovolumen que se adaptan a diferentes usos. La versión L1 aporta mayor amplitud interior, rampa ligera antideslizante y la posibilidad de instalar asientos giratorios en la tercera fila. La versión L2 con rampa manual giratoria mantiene la estructura original del vehículo y permite el acceso en silla de ruedas y la carga de equipaje con facilidad. Además, otra versión L2 viene con rebaje de piso y altura interior maximizada, que ofrece una de las opciones más polivalentes, gracias al sistema Easyflex que permite abatir la rampa para aprovechar al máximo el espacio del maletero o ampliar la capacidad de asientos.

La Volkswagen T7 Caravelle adaptada de Rehatrans / Rehatrans

El monovolumen que da “un paso más hacia una movilidad inclusiva”

La nueva Volkswagen T7 Caravelle llega al mercado con motorizaciones diésel y vehículo eléctrico de batería (con hasta 311 kilómetros de autonomía). El monovolumen tiene entre 81 y 110 kW (110 - 150CV) y consume entre 7,3 y 8,6 litros por cada 100 kilómetros.

“Con la T7 Caravelle adaptada damos un paso más hacia una movilidad realmente inclusiva. No se trata solo de adaptar un vehículo, sino de crear soluciones que hagan posible que familias, profesionales del transporte y usuarios con movilidad reducida viajen juntos, cómodos y seguros”, afirma Miguel Martín, director de comunicación y marketing de Rehatrans y termina: “Este lanzamiento refleja el compromiso de Rehatrans y de Volkswagen con la integración y la igualdad de oportunidades en la movilidad”.