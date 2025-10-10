Consuelo del alma, compañero de abrazos o ayudante diario: los perros asumen muchos roles diferentes para sus dueños, de manera leal, confiable y con una mirada en sus ojos que es casi imposible de resistir. No en vano, ya sean grandes o pequeños, de pelo largo o corto, son considerados el mejor amigo del hombre.

Esta es solo una de las razones para celebrar con los miembros de nuestra familia canina el 'Día Mundial del Perro' hoy 10 de octubre. Una gran ocasión para llevar -o conducir- a nuestros queridos compañeros a un recorrido extraordinario de la mano del Opel Combo Eléctrico, el descendiente más moderno del primer Combo presentado hace 40 años.

Opel Combo Electric: Ideal para viajar con tu mascota / Opel

Espacio en abundancia

El nuevo Combo Electric puede acomodar cómodamente a varios perros de diferentes tamaños, y permite recorrer hasta 344 kilómetros sin emisiones y sin tener que detenerse para recargar. Su batería de 50 kWh se puede recargar al 80 por ciento de su capacidad en una estación de carga rápida de CC de 100 kW en poco menos de 30 minutos, tiempo suficiente para que todos (incluidos los perros) estiren las piernas.

Mientras viajas, la parte trasera de la versión Combo de 4,41 metros de largo puede acomodar a un puñado de lindos perros sin que se interpongan entre sí. Y, por supuesto, también puede venir toda la familia, con espacio para hasta cinco personas.

Sin embargo, hay una opción aún más grande: la versión XL, que ofrece una longitud de 4,76 metros, incluso hay espacio para hasta siete personas además de los perros. Opcionalmente, el Combo Electric se puede configurar con tres asientos individuales en la segunda fila para una flexibilidad total.

Dependiendo de la configuración del asiento, los perros pueden disfrutar de una superficie de más de 2,20 metros de largo y casi 1,2 metros de ancho. Y si es necesario, el volumen de carga del Combo XL puede aumentarse hasta un máximo de 4.000 litros.

Opel Combo Electric: Ideal para viajar con tu mascota / Opel

Práctico, seguro y de última generación

Cuando la familia se va de viaje el Combo Electric ofrece hasta 186 litros de espacio adicional gracias a las 27 opciones de almacenamiento en el habitáculo y la galería del techo, lo que proporciona un cómodo espacio extra para golosinas o juguetes para perros, por ejemplo. Además, el techo panorámico ofrece una visión completa en cualquier momento del día.

Por si fuera poco, este monovolumen ofrece numerosas tecnologías de vanguardia que hacen que cada viaje sea más relajado y ayudan a todos a llegar a casa con seguridad. Cuenta con hasta 18 sistemas de asistencia al conductor de última generación, incluyendo control de crucero adaptativo con función Stop & Go y una cámara de visión trasera de alta resolución de 180 grados.

Opel Combo Electric: Ideal para viajar con tu mascota / Opel

40 años de historia

El Combo Electric aporta mucho tanto a la movilidad familiar como profesional, pero sus orígenes se remontan exactamente a hace 40 años. En el Salón Internacional del Automóvil de la IAA de 1985, Opel presentó un nuevo tipo de vehículo compacto con carrocería, el Kadett Combo, basado en el ya popular Kadett.

El primer Combo sentó las bases para el éxito continuo de la serie Combo hasta el día de hoy, como una furgoneta familiar moderna y un práctico vehículo compacto a la par con los turismos para uso comercial.