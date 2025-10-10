El nuevo Mercedes-Benz CLA es mucho más que una evolución: es el punto de partida de una nueva familia de vehículos eléctricos e híbridos de la marca alemana. Fabricado íntegramente en Alemania, combina eficiencia, inteligencia y diseño emocional, convirtiéndose en el modelo más avanzado de su segmento.

Nuevo Mercedes-Benz CLA: elegancia eléctrica con alma inteligente / Vicente Montoro

Gama y versiones disponibles

El lanzamiento arranca con dos variantes 100 % eléctricas: el CLA 250+ EQ, con motor trasero de 272 CV (200 kW) y una autonomía de hasta 790 km (WLTP), y el CLA 350 4MATIC EQ, que eleva la potencia a 354 CV (260 kW) y ofrece 769 km de autonomía. Ambos comparten una batería de 85 kWh y una arquitectura eléctrica de 800 V, capaz de alcanzar 350 kW de potencia de carga, recuperando 320 km de autonomía en solo 10 minutos. En corriente alterna admiten 11 kW de serie y 22 kW como opción, lo que permite una gestión energética muy flexible.

A finales de año, la gama se ampliará con una versión híbrida de 48 V, equipada con un motor de 1.5 litros desarrollado junto a Geely, y disponible con tres niveles de potencia y tracción delantera o total 4MATIC. En 2026 llegará la carrocería Shooting Brake, que compartirá diseño, mecánica y equipamiento con las variantes actuales.

El lanzamiento arranca con dos variantes 100 % eléctricas: el CLA 250+ EQ y el CLA 350 4MATIC EQ / Vicente Montoro

Diseño: identidad luminosa y aerodinámica récord

El CLA estrena una estética más limpia y atlética, con proporciones dinámicas y una trasera tipo GT. Su coeficiente aerodinámico de 0,21 lo convierte en el Mercedes-Benz más eficiente jamás producido.

En el frontal destaca la nueva parrilla iluminada con 142 estrellas LED, una firma lumínica que refuerza su carácter futurista. Las manillas de las puertas son enrasadas con la carrocería y cuentan con doble sistema mecánico y eléctrico, para garantizar su funcionamiento incluso si el vehículo se queda sin batería.

El conjunto se completa con un techo panorámico fijo de cristal con oscurecimiento progresivo de serie, que aporta luminosidad y sensación de amplitud.

El CLA estrena una estética más limpia y atlética, con proporciones dinámicas y una trasera tipo GT / Vicente Montoro

Interior: lujo digital y materiales sostenibles

El habitáculo del nuevo CLA es una declaración de modernidad. La MBUX Superscreen (con hasta tres pantallas, dos de ellas de 14 pulgadas) se extiende de lado a lado, integrando la cuarta generación del sistema MBUX.

Este nuevo entorno digital, basado en el sistema operativo MB.OS, incorpora inteligencia artificial de Microsoft, Google y ChatGPT, permitiendo un asistente virtual empático, capaz de mantener conversaciones naturales y reconocer emociones.

Mercedes-Benz también ha dado un paso adelante en sostenibilidad: gran parte de los acabados interiores y termoplásticos están fabricados con materiales reciclados o secundarios, manteniendo el nivel de calidad y refinamiento característico de la marca.

El habitáculo del nuevo CLA es una declaración de modernidad / Mercedes-Benz

Eficiencia eléctrica de referencia

El CLA 250+ adopta una batería de iones de litio de nueva generación, logrando un 20 % más de densidad energética y una reducción del contenido de cobalto.

Una bomba de calor multifuente de serie aprovecha el calor residual del sistema eléctrico, la batería y el aire exterior, reduciendo el consumo energético y manteniendo el confort térmico del habitáculo.

El CLA 250+ adopta una batería de iones de litio de nueva generación / Mercedes-Benz

Conducción y seguridad avanzadas

El CLA introduce la nueva plataforma MB.DRIVE ASSIST, que reúne sistemas de asistencia ADAS L2+: control de distancia DISTRONIC, asistente de cambio de carril y aparcamiento automático con visión envolvente, 8 cámaras, 12 sensores ultrasónicos.

Además, estrena un airbag central, un sistema de protección de alto voltaje con ocho niveles de seguridad y una estructura reforzada diseñada para minimizar el riesgo de lesiones y proteger el sistema eléctrico en caso de accidente.

A finales de año, la gama se ampliará con una versión híbrida de 48 V / Vicente Montoro

Primeras impresiones al volante

Durante la toma de contacto con el nuevo Mercedes-Benz CLA 250+, pudimos comprobar el excelente equilibrio entre eficiencia y confort. En un recorrido mixto que incluyó tramos urbanos, carreteras secundarias y autopistas, el consumo medio obtenido fue de 11,5 kWh/100 km, por debajo del valor WLTP homologado.

El conjunto transmite una sensación de fluidez y silencio destacable. La dirección resulta precisa, el chasis mantiene un equilibrio ejemplar entre agilidad y confort, y el aislamiento acústico sitúa al CLA en lo más alto de su categoría.

Durante la toma de contacto con el nuevo Mercedes-Benz CLA 250+, pudimos comprobar el excelente equilibrio entre eficiencia y confort / Vicente Montoro

Conclusión: el Mercedes más inteligente de su tiempo

El nuevo Mercedes-Benz CLA encarna la visión más avanzada de la marca: diseño vanguardista, inteligencia artificial y sostenibilidad real. Con su tecnología de 800 V, su autonomía de hasta 790 km y su carga ultrarrápida, se posiciona como uno de los eléctricos más completos de su categoría.

La gama parte desde 54.710 € para el CLA 250+ (272 CV, 790 km), mientras que la versión superior CLA 350 4MATIC (354 CV, 769 km) alcanza un PVP de 59.325 €. Ambos modelos anticipan el camino de la marca hacia una movilidad de lujo más limpia, conectada y eficiente.

Con el nuevo CLA, Mercedes-Benz no solo redefine el concepto de berlina compacta, sino que marca el punto de partida de su próxima generación eléctrica global.