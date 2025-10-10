Castrol y Zenvo Automotive se asocian para crear un hipercoche

Castrol, especialista en lubricantes a nivel mundial, ha anunciado un acuerdo de colaboración de tipo técnico con el fabricante danés de hipercoches Zenvo Automotive. Castrol mantiene una estrecha colaboración con Zenvo de cara a las etapas finales del desarrollo de preproducción del Aurora, su revolucionario hipercoche híbrido. Castrol aportará al nuevo Aurora soluciones de fluidos innovadores: lubricante de motor, refrigerante de motor, fluido de gestión térmica de batería, líquido de frenos y lubricante para la caja de cambios.

Zenvo quiere ir más allá de los límites de lo posible con la tecnología de tren motriz híbrido. Por eso ha elegido a Castrol y su liderazgo en el desarrollo de soluciones que satisfacen las demandas más concretas de los vehículos eléctricos e híbridos. De esta forma espera cumplir con los ambiciosos objetivos de rendimiento del nuevo coche.

Aurora Tur / Zenvo

El futuro es 'Aurora'

Con un motor V12 quad-turbo de 6,6 litros desarrollado en colaboración con MAHLE Powertrain y que va asociado a un sistema de motor eléctrico triple, el Aurora puede producir 1.850 caballos de potencia máxima. El Aurora estará disponible en dos versiones: Tur, de tracción total para carretera y el Agil, de tracción trasera para circuitos. Sólo se fabricarán 50 unidades de cada una de ellas.

El Aurora ayudará a dar forma a la futura tecnología híbrida, sistemas y fluidos que se integrarán en la movilidad cotidiana. Para lubricar el motor, Zenvo se ha decantado por Castrol EDGE 0W-40, que cumple con el estándar técnico HYSPEC de Castrol, un referente de medición del rendimiento de sus lubricantes de motor híbridos frente a los desafíos únicos del funcionamiento híbrido: contaminantes, intermitencia del motor e ineficiencias del sistema.

Interior del Aurora Tur / Zenvo

Carga ultrarrápida

El fluido térmico para vehículos eléctricos Castrol ON se utilizará enfriar la batería de forma que la carga sea ultrarrápida y contribuya a prolongar la vida de este acumulador de energía. Se ha escogido Castrol Radicool SF como el refrigerante de motor preferido para garantizar que el propulsor V12 de 6,6 litros de Aurora se mantenga a temperaturas de funcionamiento óptimas en todas las condiciones.

Para facilitar una respuesta de frenado consistente a partir de 386 kilómetros por hora, el líquido de frenos Castrol React SRF Racing activará las pinzas de carbono cerámico. Por su parte, el Castrol Transmax Limited Slip LL 75W-140 se asegurará que la transmisión automática híbrida de siete velocidades ofrezca cambios fiables y ultrarrápidos. Todos estos fluidos han pasado por el riguroso proceso de investigación, desarrollo y pruebas de Castrol para garantizar calidad y rendimiento en las condiciones más exigentes.

El primer prototipo del nuevo hipercoche híbrido V12 hizo su debut dinámico el pasado mes de julio en el famoso ascenso a la colina del Goodwood Festival of Speed 2025, en el Reino Unido.

Aurora Agil / Zenvo

Chris Lockett, vicepresidente senior de electrificación y tecnología de Castrol, afirmó: “Este acuerdo de colaboración refleja un enfoque compartido a la hora de redefinir todo lo posible: combinando rendimiento, precisión e innovación de cara a impulsar el futuro de la movilidad. También forma parte del compromiso constante de Castrol a la hora de avanzar en la tecnología híbrida de alto rendimiento, con productos diseñados para satisfacer las demandas más rigurosas de un vehículo tan innovador como es Aurora”.

Jon Gunner, director técnico de Zenvo Automotive, añadió: “Castrol ha logrado un nombre como líder mundial en la industria automotriz a lo largo de las últimas décadas, y el equipo trabaja en los niveles más altos, con resultados consistentes en la carretera y en los circuitos. Con un enfoque pionero y una colaboración creativa, Castrol es la opción natural como socio técnico de Zenvo y del nuevo programa Aurora. Buscamos establecer un alto estándar con los valores técnicos y de rendimiento, y ofrecer un compromiso para el conductor en todas las etapas del rendimiento. La transición fluida del arranque de potencia es algo que Castrol ha ayudado a perfeccionar, y dicho acuerdo de colaboración será una parte intrínseca de Aurora”.