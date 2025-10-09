El turismo slow, clave del sector del caravaning y protagonista en la 37ª edición del salón

Las caravanas, autocaravanas y campers están de moda desde hace algunos años, tanto en la compra como en el alquiler.

El año 2019 fue un récord absoluto en ventas, sobre todo para las autocaravanas y las campers, más cómodas de manejar. En el año de la pandemia, las ventas se mantuvieron bastante estables pese al contexto mundial.

En los ejercicios posteriores, las consecuencias de la pandemia afectaron innegablemente al sector, como a tantos otros, aunque las campers consiguieron mantener el tipo.

Turismo slow

Finalmente, en 2024 se rompió la mala racha y el mercado del llamado caravaning creció un consistente 22%. Todos los modelos se recuperan: caravanas, autocaravanas y campers.

El 2025 ha sido un año de estabilización del mercado que, si bien ha registrado algunas caídas, ha vuelto a crecer un tímido 1% en el mes de septiembre según los Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

El cambio de paradigma en el turismo ha sido una de las claves del crecimiento, con idas y venidas, del caravaning. La facilidad y el ahorro de no tener que buscar alojamientos además de organizar el medio de transporte, la libertad organizativa y el cambio hacia el llamado turismo slow, viajar con calma y de manera sostenible, priozando una experiencia más consciente; han sido los pilares de este éxito.

Apuesta por el turismo sostenible

El caravaning destaca por su bajo impacto medioambiental y así lo certifican los estudios elaborados por Aseicar en colaboración con SGS España. Un viaje con una autocaravana tipo puede generar hasta un 30 % menos de emisiones por persona que un viaje convencional que combine avión, hotel y coche de alquiler.

Según datos de Aseicar, el parque de vehículos de caravaning en España asciende ya a 339.500 unidades, de las cuales 86.000 son autocaravanas, 17.500 campers y 236.000 caravanas. Esta evolución responde a una creciente demanda de formas de viaje independientes y orientadas al contacto directo con el entorno natural, como apuntan desde el salón del Caravaning 2025, que se celebra esta próxima semana en la Fira de Barcelona.

El salón, en su 37ª edición, apuesta por reforzar el papel del caravaning como opción responsable dentro del nuevo modelo de turismo sostenible. Para ello, habrá un área temática, Travelvaning, dedicada a presentar charlas sobre rutas, destinos y consejos prácticos.