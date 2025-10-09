Cuidado con saltarse las líneas continuas: Estos son los radares que ha puesto la DGT

En España hay aproximadamente 4.000 radares, según el Observatorio de Radares en España, elaborado por la empresa Coyote. Estos sistemas multan principalmente por sobrepasar el límite de velocidad, y ahora hay 4 que te sancionan por pisar una línea continua.

Durante el año 2024, los radares de la DGT formularon 3.440.655 denuncias por exceso de velocidad, según revela un estudio realizado por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Ahora hay que tener mucho cuidado con las cámaras de la DGT que te multan si pisas las líneas continuas.

Guardia Civil parando a un vehículo / DGT

¿Cómo te pueden sancionar estas cámaras?

El método utilizado es a través de cámaras de videovigilancia que la Dirección General de Tráfico tiene repartidas por la red de carreteras en España. Una cámara lee las matrículas de los vehículos que circulan por el carril de incorporación, y otra que está situada más adelante, graba a los vehículos que circulan por la vía a la que van a incorporarse.

El sistema lo que hace es comparar las matrículas grabadas y si encuentra un vehículo que después de circular por el tramo de incorporación, se sitúa en la vía principal antes de haber terminado la línea continua, éste será sancionado.

Explicación radares de línea continua / DGT

La DGT ha instalado cuatro nuevas cámaras en las carreteras de la Comunidad de Madrid que te multan si sobrepasas la línea continua. La primera de ellas está situada en el kilómetro 15,9 de la A-1 (autovía del Norte) en sentido decreciente a la altura de Alcobendas. La segunda está en el kilómetro 11,8 de la A-2 (autovía del Nordeste) en sentido decreciente, en los alrededores del Aeropuerto de Barajas. La tercera se encuentra en el kilómetro 16,9 de la A-42 (autovía de Toledo) en sentido decreciente, después de pasar Getafe. Y la cuarta está en el kilómetro 20,2 de la A-6 (Autovía del Noroeste) en sentido decreciente, cerca del municipio de Las Rozas.

Estas son las multas por pisar una línea continua

Con estas cámaras, la DGT pretende fortalecer la seguridad vial y reducir el número de víctimas mortales en accidentes de tráfico.

La multa por pisar la línea continua es de 200 euros, y no conlleva la retirada de ningún punto en el carnet de conducir. Además debes saber que si te saltas una doble línea continua te sancionarán con 400 euros y la pérdida de 4 puntos en el carnet. Y si giras en línea continua, la multa será de 200 euros y te quitarán 3 puntos del permiso de conducir.