Las salidas de vía constituyen el tipo de siniestro más grave y letal en las carreteras españolas y, sin embargo, uno de los menos visibles en la opinión pública. Solo en 2023, 539 personas fallecieron y 1.674 resultaron heridas graves en siniestros de este tipo, lo que supone el 40,2% de todas las muertes en vías interurbanas.

Así lo revela el estudio “El grave problema de los siniestros de tráfico por salida de vía en España. La prevención mediante los Sistemas de Transporte Inteligente (ITS)”, elaborado por el Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) de la Universitat de València e impulsado por la empresa Metalesa Seguridad Vial.

Las salidas de vía son el causante de más del 40% de muertes en la carretera / Archivo

Entre 2017 y 2023, las salidas de vía provocaron más de 80.000 siniestros con víctimas, que se saldaron con más de 3.400 fallecidos y más de 10.000 heridos graves. Solo en 2023, estos accidentes representaron el 33,5% del total de siniestros en vías interurbanas, concentrando el 40% de las muertes en carretera, según los datos obtenidos del análisis de la base ARENA de la Dirección General de Tráfico.

Los investigadores advierten que, de no tomarse medidas, esta tendencia seguirá creciendo, hasta representar el 43% de los siniestros graves y mortales en 2030. Las principales causas: exceso de velocidad (presente en el 72% de los casos), distracción del conductor, fatiga, etc., a las que se añaden las características de la vía como las curvas o las condiciones adversas de iluminación o meteorología.

Datos para la reflexión

Para realizar el estudio, se han analizado todos los datos de siniestros por salida de vía durante los años 2017-2023 y se ha trabajado con los datos de 80.329 accidentes y 107.308 víctimas (muertos o heridos), lo que lleva a las siguientes conclusiones:

Carreteras convencionales : Seis de cada diez de estos accidentes (61%) ocurren en carreteras convencionales, las más frecuentes de la red española y también las más vulnerables.

: Seis de cada diez de estos accidentes (61%) ocurren en carreteras convencionales, las más frecuentes de la red española y Antigüedad del parque : El 53,6% de los vehículos implicados son turismos y el 30% motocicletas, con una media de más de 10 años de antigüedad .

: El 53,6% de los vehículos implicados son turismos y el 30% motocicletas, con . Velocidad, distracción y un entorno que no perdona. El informe identifica que la velocidad está presente en más del 80% de las infracciones asociadas a estos siniestros. A menudo se combinan con distracción, somnolencia o falta de adherencia del vehículo al trazado.

Las salidas de vía son el causante de más del 40% de muertes en la carretera / Archivo

La tecnología como barrera

El estudio del INTRAS cuantifica por primera vez el impacto potencial de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) en la reducción de estos siniestros: podrían intervenir en el 49,5% de todas las salidas de vía y en el 59,7% de las que provocan fallecidos o heridos graves.

Los ITS permiten detectar, comunicar y corregir riesgos en tiempo real mediante sistemas como la señalización dinámica, la gestión automatizada de velocidad, los avisos por meteorología adversa, los radares de tramo o los paneles que alertan de la fatiga y el estado del pavimento.

Una visión alineada con la Estrategia de Seguridad Vial 2030

El informe se enmarca en los objetivos de la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, que busca reducir a la mitad las muertes y los heridos graves respecto a 2019, siguiendo la hoja de ruta marcada por la Unión Europea. Según datos de la DGT, en 2023 se registraron 1.806 fallecidos, 9.265 heridos graves y más de 101.000 siniestros. Las salidas de vía continúan siendo la primera causa de muerte en carretera.

Las salidas de vía son el causante de más del 40% de muertes en la carretera / Florent GIFFARD

Recomendaciones

El informe recomienda priorizar la instalación de ITS, fomentar el despliegue de señales dinámicas y sistemas de aviso de condiciones adversas, y reforzar las campañas de concienciación para aumentar la aceptación de estas tecnologías entre los conductores: