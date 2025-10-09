DGT
¿Es obligatorio llevar la luz V16 cuando vas en moto? Esto es lo que dice la DGT
Desde el 1 de enero de 2026 será imprescindible llevar la baliza en algunos vehículos y es importante saber cómo funciona
Rubén Burillo
La V16 es un dispositivo de preseñalización de accidentes que viene a sustituir a los triángulos. Será obligatorio llevar esta baliza a partir del 1 enero de 2026, aunque hay algunos vehículos como las autocaravanas, que ya las deben de tener. La V16 indica que el vehículo se ha quedado inmovilizado en la calzada o que tiene algún problema, pero ¿es necesario llevarla cuando vas en moto?
La Dirección General de Tráfico explica que con el propósito de avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes, nace la V16. Este dispositivo se trata de una pequeña baliza de color amarillo que se conecta y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad y de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. La V16 viene a sustituir los triángulos de emergencia y la DGT afirma que la luz se debe dejar en la guantera de nuestro vehículo y usarla en caso de avería o accidente.
¿Puedes utilizar la luz V16 en otros países?
Como dictamina la DGT, a partir del 1 de enero de 2026 es obligatorio llevar la baliza V16. Si no la llevas te pondrán una multa de 80 euros. Además, cada luz homologada asegura una conectividad mínima de 12 años. Si tu vehículo se queda parado en la carretera debes encender la V16 y colocarla en el techo o en algún lugar visible, sin necesidad de salir fuera. También tienes que estar seguro de que siempre esté cargada, ya sea a través de batería o de las pilas.
Según la DGT, todos los vehículos matriculados en España que se encuentren circulando por otro país firmante de cualquiera de los convenios vigentes, pueden utilizar la baliza V16 conectada, y no es necesario llevar los triángulos de emergencia. También los vehículos matriculados en otros países que circulen por España, podrán utilizar los triángulos de emergencia, en caso de avería o accidente.
¿Estás obligado a llevar la baliza V16 cuando circulas con la moto?
En un vídeo subido a su cuenta de X (antes Twitter), la Dirección General de Tráfico explica que la baliza V16 conectada la deberán portar obligatoriamente “turismos, autobuses, vehículos mixtos adaptables, vehículos destinados al transporte de mercancías y conjunto de vehículos no especiales”. Por lo tanto, si circulas en la moto no estás obligado y no te multarán si no llevas la V16, aunque la DGT recomienda tenerla en el maletero o portaequipajes.
Por el tamaño de la V16, que la señalización en las motos no es sencilla de realizar y que su visibilidad no es tan peligrosa como la de otros vehículos más grandes, y que la moto puede tener menor riesgo de quedarse parada en la calzada, ya que tiene mayor maniobrabilidad para salir de la vía, son algunas de las razones por las que no es obligatorio llevar la baliza V16 en la moto.
Si sufres una avería yendo en moto, siempre que sea posible debes sacar el vehículo fuera de la vía porque puede suponer un riesgo y un obstáculo peligroso para otros conductores. Enciende las luces de emergencia (los warning), y mientras retiras el vehículo, mantente con el casco puesto y ponte un chaleco reflectante.
- “Me duele dejarlo, pero la montaña ya no es la misma”: habla el último pastor del parque de La Mola
- Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
- Los herederos podrán pagar el Impuesto de Sucesiones con el dinero del fallecido: cómo hacerlo según la ley
- El Barça anuncia que recibirá al Girona en Montjuïc y que reabrirá el Camp Nou cuando pueda acoger 45.000 espectadores
- Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
- El juez pidió hace más de un año al Ministerio de Justicia que se expedientara al notario investigado por estafa
- Investigado un notario de Barcelona por estafar a ancianos y personas con discapacidad
- Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas