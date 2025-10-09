El motor de cinco cilindros vuelve a rugir en el nuevo Cupra Formentor VZ5

El Cupra Formentor VZ5 vuelve a escena con la que probablemente sea su edición más especial. Y lo hace recuperando uno de los ingredientes más deseados por los amantes del motor: el propulsor de cinco cilindros en línea del grupo Volkswagen, un bloque que marcó época en Audi y que de nuevo se instala bajo el capó del SUV más deportivo fabricado en España.

Solo habrá 2.000 unidades de esta versión, que marca el regreso de un coche icónico para la marca y una de las propuestas más radicales que puede encontrarse hoy día en su segmento.

390 CV y comportamiento deportivo

El protagonista absoluto es el motor 2.5 TSI de cinco cilindros, una configuración poco habitual por su complejidad y coste, pero también por el carácter y la sonoridad que ofrece. Con 390 CV y 480 Nm, este bloque está directamente emparentado con los que montan modelos como el Audi RS3 o el RS Q3, y entrega potencia de forma contundente y lineal hasta las 7.000 rpm.

Nuevo Cupra Formentar VZ5 / Cupra

Este Formentor VZ5 acelera de 0 a 100 km/h en solo 4,2 segundos y alcanza una velocidad máxima limitada a 250 km/h. Toda la fuerza se gestiona a través de una transmisión automática DSG de 7 marchas y un sistema de tracción total 4Drive.

Un chasis excepcional

No todo es potencia bruta. Como ya es habitual en cualquier modelo de Cupra, el VZ5 tiene una puesta a punto del chasis excepcional. EN este caso cuenta con suspensión adaptativa DCC y frenos Akebono de seis pistones para un comportamiento mucho más eficaz en conducción deportiva. A eso se suma una dirección más precisa y un sistema de reparto de par que favorece la agilidad en curva.

Los ingenieros de Cupra han afinado el conjunto para ofrecer sensaciones más directas y una conexión más intensa con el conductor. Este trabajo se nota especialmente en los modos de conducción, entre los que destaca el modo Cupra, pensado para sacar todo el jugo en circuito.

Diseño deportivo

El Formentor VZ5 trasmite a primera vista sus prestaciones con una imagen poderosa y deportiva. Entre los detalles exclusivos destaca el nuevo tono Gris Encelado Mate, disponible solo para esta edición limitada, que se suma a las ya conocidas tonalidades Negro Midnight, Magnetic Tech Mate y Petrol Blue Mate.

Nuevo Cupra Formentor VZ5 / Cupra

Otros rasgos diferenciadores son las llantas de 20 pulgadas con acabado en cobre, la firma lumínica rediseñada y una parte trasera más musculosa con cuatro salidas de escape integradas en diagonal que no dejan lugar a dudas sobre sus intenciones.

El enfoque deportivo se mantiene también en el interior. El habitáculo está presidido por unos asientos tipo bucket en cuero negro con costuras en color cobre, que aseguran una sujeción óptima incluso en conducción exigente. Todo el entorno mantiene la estética oscura y elegante propia de Cupra, con detalles de aluminio cepillado y una pantalla central de 12 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Además, el equipamiento incluye elementos como navegador integrado, climatizador de tres zonas, cargador inalámbrico para smartphone, acceso sin llave o asistencias a la conducción como control de crucero adaptativo y asistente de mantenimiento de carril.

Nuevo Cupra Formentor VZ5 / Cupra

El Cupra Formentor VZ5 se fabrica exclusivamente en la planta de Martorell, y con esta nueva edición limitada reafirma el carácter deportivo y aspiracional de la marca. Aunque aún no hay una cifra oficial confirmada, se espera que su precio en España ronde los 70.000 €, una cifra elevada pero en línea con lo que ofrece: un SUV de altas prestaciones, con una mecánica de culto y una producción limitada a escala mundial.