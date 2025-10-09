El Grupo Volkswagen oficializa a Markus Haupt como presidente de Seat

Seat y Cupra ya tienen oficialmente presidente. Tras más de seis meses en el cargo de forma interina como consecuencia de la salida abrupta e inesperada de Wayne Griffiths como CEO de la compañía española, Markus Haupt ha sido confirmado ya, tal y como adelantó EL PERIÓDICO el pasado mayo, como nuevo presidente de Seat S.A. El registro mercantil ha publicado este miércoles la revocación de Wayne Griffiths y el nombramiento de Markus Haupt como nuevo consejero delegado.

Fue elegido de forma 'provisional' el 1 de abril de este año y solo Carsten Insensee (el penúltimo presidente de Seat, tras sustituir a Luca de Meo) le superó en interinidad tras casi ocho meses en el cargo.

Markus Haupt / R

Haupt, que desde el primer momento ha contado con la afinidad de los trabajadores, ha tenido que soportar una especie de examen para convencer al Grupo Volkswagen (especialmente a las familias Porsche y Piech) de que es el candidato ideal para dirigir a la filial española. Oliver Blume, actual presidente del Comité Ejecutivo del consorcio alemán, siempre ha apoyado a Haupt para ocupar el puesto.

Presidente, 'de hecho'

Markus Haupt también ha mantenido durante este tiempo sus funciones como vicepresidente de Producción y Logística, un puesto estratégico dentro de Seat (y Cupra) ya que es el director de orquesta de todo lo referente a la transformación de la planta de Martorell, así como de la posible llegada de nuevos modelos tanto eléctricos como de combustión. Seat es estratégica más que nunca después de que el conglomerado automotriz alemán se haya dado cuenta de que el eléctrico va mucho más lento de lo esperado y que nnecesita de los modelos de combustión (hibridados) para mantener el negocio.

Markus Haupt / EFE

El directivo alemán, de 45 años, ha actuado como presidente durante esos más de seis meses sin complejos, asumiendo todas las exigencias del cargo. Ha mantenido encuentros con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el president de la Generalitat, Salvador Illa, con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el ministro de Industria, Jordi Hereu, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, así como con todos los directivos y empresarios del sector y de la industria.

Markus Haupt / Motor

También ha trabajado (y continúa haciéndolo) para conseguir una rebaja de los aranceles del Cupra Tavascan con Bruselas tras la imposición del gravamen por parte de la Unión Europea al ser un modelo ensamblado en China. Vamos, que ha hecho todo lo que se espera de un presidente pese a que desde Alemania se habían mostrado hasta ahora reticentes a hacerlo oficial. Todo el mundo estaba de acuerdo, pero en una actitud poco clara, no habían dado el paso.

Finalmente, el Consejo de Administración de la compañía, presidido por Thomas Schäfer, miembro del Comité Ejecutivo de Volkswagen AG, el grupo de marcas Core, y CEO de la marca Volkswagen, ha nombrado a Markus Haupt como nuevo Chief Executive Officer de Seat y Cupra con efecto inmediato. No había margen para más dilación sin rozar el ridículo. Schäfer ha destacado de Haupt en una nota "su profundo conocimiento en producción, logística y planificación estratégica lo convierte en el líder ideal para impulsar la estrategia de electrificación de la compañía y el crecimiento continuo de Cupra. Tras liderar con éxito la transformación de las instalaciones de Seat y Cupra en preparación para el lanzamiento de la familia de coches eléctricos urbanos, está perfectamente preparado para definir el futuro de ambas marcas".

Haupt, por su parte, ha sabido esperar pacientemente el momento. No habrá sido fácil. El nuevo presidente ha querido señalar en la misma nota que "es un privilegio dirigir la compañía durante su transformación más importante, que incluye el lanzamiento de modelos revolucionarios como el Cupra Raval y nuestra transición hacia la electrificación. Junto al Comité Ejecutivo y nuestros equipos, estoy convencido de que escribiremos un nuevo capítulo de crecimiento en la historia de la compañía".

El directivo no se ha olvidado de quien más le ha apoyado en este viaje de seis meses: "Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Oliver Blume, Thomas Schäfer y al Consejo de Administración del Grupo Volkswagen por confiar en mí para este reto apasionante. También quiero agradecer al Comité Ejecutivo de Seat y Cupra por ser compañeros excepcionales y una fuente constante de inspiración. Juntos, estoy seguro de que lograremos cosas extraordinarias", ha añadido.

Semana intensa

Durante esta última semana la compañía ha estado registrando a Markus Haupt como máximo representante a nivel legal. Vamos, que al igual que hacían los faraones se han dedcado a eliminar el nombre del anterio para grabar el del nuevo. Empezaron inscribiéndole el lunes como consejero y presidente de Connected Mobility Ventures S.A. reemplazando a Wayne Antony Griffiths. Se da la circunstancia de que esta empresa es en realidad SeatMO, la división de movilidad que Seat decidió aparcar hace algo más de un año. El nombramiento aparecio en el BOE del Registro Mercantil de Barcelona del lunes.

El miércoles siguieron con la 'operación presidencial' y ya entraron en el registro (número 438399) a Markus Haupt como presidente y consejero de Seat Cupra S.A. con fecha 29 de septiembre, revocando en los cargos a Wayne Griffiths. También el miércoles se inscribió como consejera de Seat S.A. a Daniela Cavallo, actual presidenta del Comite de Empresa del Grupo Volkswagen desde mayo de 2021.

Barcelonés de verdad

Haupt, nació el 25 de febrero de 1977 en Sao Paulo (Brasil) y tiene nacionalidad alemana y brasileña. A su favor ha jugado el buen conocimiento de la compañía, el haber estudiado en Barcelona (en el Colegio Alemán), su formación empresarial también aquí en Barcelona, el idioma (el castellano es su lengua materna, su madre es española, y se atreve coloquialmente con el catalán) y, lo más importante, cuenta con una excelente sintonía con trabajadores y sindicatos. El único 'pero' que algunos le achacan en broma en Barcelona es que simpatiza con el Real Madrid, aunque es firme defensor de la competencia sana y deportiva.

Pedro Sánchez y Markus Haupt / Pool Moncloa / Puig de la Bellacasa

Durante estos seis meses, Markus Haupt ha sido el presidente en la celebración de los 75 años de la compañía (que coincidió con la celebración del Automobile Barcelona). Haupt se convierte así en el presidente número 17 de la historia de la compañía, cuyo primer responsable fue José Ortiz Echagüe (1950-1967). Como detalles anecdóticos, entre muchos, dos interinos, Insensee y Haupt, y un presidente, Walzer, que solo duró un mes (octubre-noviembre de 1993).

Estos han sido todos los presidente de la historia de Seat: