Tesla baja otra vez los precios del Model 3 y Model Y en EEUU, y marca distancias con Europa

Tesla ha vuelto a bajar el precio de sus coches. La marca estadounidense ha lanzado en su mercado local nuevas versiones más asequibles del Model 3 y el Model Y, con menos autonomía y un equipamiento más básico. El objetivo: mantener la presión comercial y adaptarse a la pérdida del incentivo federal de 7.500 dólares. En paralelo, estos movimientos dejan en evidencia la diferencia de precios con el mercado europeo, especialmente con España, donde ambas versiones siguen siendo sensiblemente más caras.

Versiones básicas de Tesla por debajo de 40.000 dólares

Desde el pasado 7 de octubre, el Tesla Model 3 Standard Rear-Wheel Drive arranca en 36.990 dólares, una cifra que sube hasta 38.630 dólares al sumar el envío y la tasa obligatoria de pedido. Esta variante sustituye a la anterior versión base, ahora denominada Premium Rear-Wheel Drive, y supone un recorte de 5.500 dólares respecto a esta.

Tesla Model 3 / Tesla

El Model Y también estrena versión de acceso: el Standard Rear-Wheel Drive se ofrece desde 39.990 dólares (41.630 con envío), lo que lo sitúa 5.000 dólares por debajo del anterior modelo base, que también pasa a llamarse Premium.

Ambos modelos mantienen una autonomía superior a los 300 millas (unos 480 km), pero con cifras más ajustadas: el Model 3 básico declara 321 millas, frente a las 363 del Premium; y el Model Y se queda también en 321 millas, frente a las 357 de su hermano mayor.

Menos extras, menos coste

La rebaja de precios no es gratuita. Para conseguirlo, Tesla ha simplificado notablemente el equipamiento de estas nuevas versiones. Pierden elementos como los asientos ventilados, los asientos traseros calefactables, el segundo monitor trasero y el sistema de sonido premium. También se eliminan detalles como los espejos eléctricos plegables, el volante ajustable eléctricamente o el cristal acústico, sustituidos por opciones más convencionales.

Interior del Tesla Model 3 / Tesla

En el interior, se opta por tapicerías mixtas con inserciones de tela en lugar de cuero sintético, y el techo panorámico se mantiene en el Model 3 pero no en el Model Y, que ahora solo conserva el cristal exterior con una cubierta textil interna. Las llantas también pasan a ser de 18 pulgadas, con opción a subir a 19 pagando 1.500 dólares.

El catálogo de colores se reduce a tres: gris de serie, blanco por 1.000 dólares y negro por 1.500. Además, el Model Y básico pierde las barras luminosas delanteras y traseras, y ambos modelos aceleran algo más lento que las versiones anteriores.

Comparativa de precios con España

Mientras en EEUU se pueden adquirir ya estas versiones por menos de 40.000 dólares, en España el panorama es diferente. El Tesla Model 3 más básico (con más autonomía y equipamiento que el modelo básico estadounidense) cuesta 39.990 € al contado, y el Model Y parte desde 44.990 €. Aunque en ambos casos es posible acceder a las ayudas del plan Moves III —hasta 7.000 € en función de las condiciones y si quedan fondos en tu comunidad autónoma—, las tarifas siguen siendo claramente más elevadas que en Norteamérica.

Tesla Model Y / Tesla

Además, Tesla ya había ajustado precios recientemente en el mercado europeo: el Model 3 bajó un 15 %, y el Model Y un 10 %, respecto a las tarifas anteriores. Aun así, las diferencias respecto a los nuevos precios de EEUU siguen siendo significativas, especialmente si se tiene en cuenta que las versiones americanas recortan en varios aspectos técnicos y de confort.

Los números de Tesla

Tesla justifica esta política de precios por el incremento de la producción local y una mejor optimización de costes gracias a economías de escala globales. La marca sigue buscando regionalizar sus cadenas de producción y distribuir de forma más uniforme, una forma de evitar los cuellos de botella logísticos que han marcado su operativa en los últimos años.

Pese a los problemas de entrega, la firma cerró el último año con un crecimiento del 40 % en ventas, superando los 1,3 millones de unidades. En Europa, el Model Y llegó a ser el coche más vendido en noviembre, y en España, el Model 3 fue el eléctrico más vendido en 2022.

En bolsa, Tesla cerró 2022 con una caída del 65 %, motivada por la presión logística, los cierres por Covid en la planta de Shanghái y la volatilidad derivada de la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Sin embargo, en lo que va de 2025, la marca ha recuperado un 13 % de su valor gracias a estos ajustes comerciales, aunque los analistas siguen observando con cautela su futuro.