Skoda Fabia 130: el más rápido de su nombre

Skoda celebra su 130 aniversario con el lanzamiento del Fabia 130, una edición especial limitada que se convierte en el Skoda Fabia de serie más rápido jamás fabricado.

Toma como base el actual Fabia Monte Carlo e introduce importantes mejoras en rendimiento, diseño y experiencia de conducción, sin dejar de lado el carácter práctico del Fabia desde su lanzamiento en 1999.

Desde su debut, el Fabia acumula ya más de cinco millones de unidades vendidas, por lo que se ha covnertido sin duda en uno de los modelos que más alegrías le ha dado a Skoda.

Esta edición especial Fabia 130, que comenzará a entregarse en Europa en diciembre de 2025, rinde homenaje al legado de la marca en el automovilismo y ofrece una alternativa más prestacional y exclusiva dentro de la gama, con unos cambios que van desde lo mecánico hasta lo estético.

Más potente, más rápido

El corazón del Fabia 130 es un motor 1.5 TSI EVO2 que ha sido optimizado por el departamento de desarrollo técnico de Škoda. Ahora ofrece 177 CV, un incremento de 20 kW respecto al Monte Carlo estándar.

Gracias a esta mejora, el Fabia 130 alcanza una velocidad máxima de 228 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos, mejorando el tiempo anterior en 0,4 segundos. También destaca en recuperaciones: pasa de 80 a 120 km/h en 4,8 segundos.

El Fabia 130 es más rápido y dinámico / Skoda

Además del motor, la transmisión automática DSG de siete velocidades ha sido recalibrada con nuevos puntos de cambio y doble reducción en modo Sport, para lograr aceleraciones más rápidas y cambios de marcha más suaves.

La dinámica en conducción se ve reforzada por una suspensión deportiva rebajada 15 milímetros, una dirección más precisa y modos de conducción ajustables. También se ofrece un modo ASR Sport+ que permite cierto deslizamiento controlado de las ruedas, para una experiencia más dinámica y emocionante.

Cambio por dentro y por fuera

En lo estético, el Fabia 130 presenta un diseño claramente inspirado en el automovilismo. Está disponible en cuatro colores de carrocería, combinados con elementos en negro brillante como el alerón, el difusor trasero y el techo. Las llantas exclusivas de 18 pulgadas, la doble salida de escape y las insignias conmemorativas “130” acentúan su carácter deportivo. Los faros Bi-LED con carcasas oscurecidas y una franja negra en la parte trasera remiten directamente al Fabia Rally2.

Lleva detalles propios de esta edición especial. / Skoda

El interior también cambia Incluye asientos deportivos eléctricos, volante multifunción de tres radios, pedales metálicos, detalles decorativos en aluminio y un Virtual Cockpit de 10 pulgadas.

El sistema de infoentretenimiento, con pantalla táctil de 9 pulgadas, ofrece un alto nivel de conectividad.