Repsol, pionera en producir gasolina 100% renovable a escala industrial

Para alcanzar los objetivos climáticos marcados por España y Europa, resulta imprescindible reconocer la contribución de los combustibles 100% renovables a la descarbonización del transporte por carretera, establecer objetivos a largo plazo y ofrecer una fiscalidad ventajosa.

Repsol ha logrado un nuevo hito tecnológico al producir gasolina de origen 100% renovable a escala industrial. Este hito, realizado en su complejo de Tarragona, sitúa a España y a la compañía a la vanguardia en transición energética. Este nuevo producto, de origen 100% renovable, es compatible con los vehículos de gasolina, sin necesidad de realizar modificaciones.

Nissan Micra cargando en un cargador de Repsol / Nissan

Los objetivos a largo plazo son necesarios

El uso de este combustible reduce las emisiones netas de CO₂ más de un 70% respecto a la gasolina convencional. La Gasolina Nexa 95 origen 100% renovable ‒el producto de mayor calidad de 95 octanos de Repsol‒ ya está disponible en 20 estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid y Catalunya, y se prevé tener 30 a finales de este año, en ciudades como Tarragona, Valencia, Zaragoza y Bilbao.

Repsol inicia así la ampliación de su oferta de combustibles renovables, al sumar este nuevo producto al Diesel Nexa origen 100% renovable, demostrando que la descarbonización del transporte mediante combustibles líquidos renovables es viable en los motores de combustión, ya sean de gasolina, diésel o híbridos.

Estos vehículos representan un 97% del parque móvil tanto español como europeo y un 87% de las ventas en España en lo que va de año. Para alcanzar los objetivos climáticos marcados por España y Europa, resulta imprescindible reconocer la contribución de los combustibles 100% renovables, y por tanto, revisar el reglamento europeo sobre los estándares de emisiones de CO₂, que propone la prohibición del motor de combustión en 2035.

Esta incertidumbre ha provocado un notable envejecimiento del parque automovilístico en España, con una edad media de 14,5 años y con 8,5 millones de vehículos (casi un tercio del parque móvil total) con más de 20 años. Para el desarrollo de los combustibles renovables resulta fundamental establecer objetivos a largo plazo ‒como ya existen en los sectores de aviación y marítimo‒ y ofrecer una fiscalidad ventajosa, que otorgarían certeza a inversiones en nuevos motores más eficientes en el sector de la automoción.

Repsol, pionera en producir gasolina 100% renovable a escala industrial / Archivo

Combustibles renovables

Para descarbonizar la movilidad, Repsol apuesta por un modelo que combine todas las soluciones que reduzcan las emisiones, como los combustibles renovables, la electrificación, el AutoGas y el hidrógeno renovable que la compañía está desarrollando.

La visión de la compañía es que todas las opciones energéticas, incluidos los combustibles convencionales combinados con motores ultraeficientes, deben tenerse en cuenta para garantizar el suministro, cubrir las necesidades de cada cliente y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la forma más rápida y eficiente en coste posible.

Repsol ya dispone de la primera planta de la península ibérica que produce combustibles 100% renovables a gran escala en Cartagena, en concreto, combustible sostenible para aviación (SAF, por sus siglas en inglés) y diésel renovable. En 2026, sumará una segunda planta en su centro de Puertollano, con capacidad para producir unas 200.000 toneladas anuales de combustible 100% renovable destinado a la movilidad por carretera y marítima.

El innovador proceso para fabricar gasolina renovable a escala industrial realizado por Repsol en Tarragona es fruto de los más de 20 años que la compañía lleva investigando y produciendo combustibles renovables en sus distintas modalidades, y ha sido desarrollado por científicos del grupo en colaboración con Honeywell. Además, la Gasolina Nexa 95 origen 100% renovable incorpora una formulación exclusiva diseñada para aprovechar al máximo las prestaciones del motor y mantenerlo en condiciones óptimas.