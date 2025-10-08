La red de recarga eléctrica crece un 8,8% en el tercer trimestre hasta los 52.107 puntos

La infraestructura de recarga pública española ha experimentado un crecimiento del 8,8% durante el tercer trimestre de 2025 hasta llegar a los 52.107 puntos, según los datos del último Barómetro de Electromovilidad elaborado por ANFAC. Durante este trimestre, se han instalado un total de 4.215 nuevos puntos de recarga de acceso público. Con esta evolución, la red instalada durante 2025 ya ha superado a todos los nuevos puntos de recarga de acceso público que se pusieron en marcha durante el año 2024.

Por otro lado, los puntos instalados, pero no operativos, también aumentan hasta los 14.643, (851 más que en el trimestre anterior). Si todos estos puntos de recarga estuvieran activos y en funcionamiento, España alcanzaría una red total de 66.750 puntos de recarga, superando el objetivo planteado por ANFAC de contar con 64.000 cargadores para 2024. Sin embargo, en la actualidad, el 22% de la red instalada está fuera de servicio.

Infraestructura de recarga de acceso público en España / ANFAC

Crecimiento por regiones

Madrid, Navarra y Cataluña encabezan el ranking del indicador global de electromovilidad por comunidades autónomas. Las regiones que más han crecido son Madrid, Asturias y Aragón. Por el contrario, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son las únicas regiones analizadas que presentan un retroceso con respecto al trimestre anterior.

A nivel europeo, Noruega continúa por encima de los 100 puntos, seguido de Países Bajos y Alemania. Si nos fijamos en los países que han registrado un incremento mayor, nos encontramos a Noruega, Alemania y España.

Los electrificados siguen aumentando significativamente

En el tercer trimestre de 2025, el indicador de mercado de vehículos electrificados en España crece significativamente casi 4 puntos hasta situarse en 29,3 puntos sobre 100. Este incremento ha sido consecuencia de la normalización del MOVES III 2025 en abril y la publicación de las convocatorias de las CC.AA., lo que ha impulsado la matriculación de nuevos vehículos eléctricos e híbridos enchufables, con un total de 56.429 turismos en este trimestre, un 132% más que en el mismo periodo del año anterior.

Desglosados por comunidades autónomas, los datos muestran que Madrid continúa a la cabeza del país con 49,1 puntos, seguida de Navarra (36,6), Cataluña (31,4) y la Comunidad Valenciana (29,9). Entre las autonomías con un mayor crecimiento registrado encontramos de nuevo a Madrid, seguida de Navarra y La Rioja. Por otro lado, las regiones que menos han crecido han sido las Islas Canarias y Ceuta y Melilla.

En el plano europeo, la media mejora 2 puntos, lo que la sitúa en 43,1 puntos sobre 100. España recorta un trimestre más la distancia con la media europea, pero continúa estando a 13,8 puntos de distancia.

En la actualidad, el 22% de la red instalada está fuera de servicio / Archivo

El indicador de infraestructura de recarga crece más en España que en Europa

España avanza un trimestre más en el indicador de infraestructura de carga, con un avance mayor que el que experimentó en el periodo comparativo anterior: ha crecido 1,2 puntos, frente a las 3 décimas registradas el trimestre anterior. El ritmo se ha intensificado, de nuevo, impulsado por el crecimiento de puntos de carga rápida y lenta.

Por regiones, Castilla y León revalida una vez más el primer puesto, seguido de Navarra y Asturias, que superan a Cantabria. El mayor crecimiento lo encontramos en Asturias, seguido de Madrid y Castilla y León.

La red de carga rápida avanza, pero a un ritmo lento

La red de carga rápida (a partir de 150 kW) alcanza los 5.119 puntos hasta septiembre, con 740 nuevos puntos en el tercer trimestre. En estos tres últimos meses, se han abierto al público 463 puntos de recarga de entre 150 kW y 250 kW y 277 puntos de más de 250 kW. De la red total, los puntos de recarga rápida representan el 10% del total de la infraestructura.

De toda la red de carga rápida en España el 72% (3.675 puntos) se encuentran en zonas interurbanas. Sin embargo, dentro de esta red interurbana, los puntos de recarga rápida representan solo el 17% frente al 57% de puntos de recarga lenta (hasta 22 kW) instalados en estas zonas.

Por su parte, desde junio de 2025 se han instalado 2.792 puntos de recarga lenta, con potencia de 22 kW o inferior. Este tipo de cargadores representa ya casi el 70% de toda la red de puntos de acceso público del país. Este dato es uno de los que debe revertirse, ya que una carga rápida es fundamental para que el vehículo eléctrico pueda ser considerado como “primer coche” o un vehículo “para todo”.