¿Salvarán los e-cars de Von der Leyen la industria europea? Así son estos coches inspirados en los kei cars japoneses

La Unión Europea lo ha vendido como un nuevo concepto, pero ¿son los e-cars que quiere crear Ursula Von der Leyen una copia de los famosos kei cars?

Honda, Mitsubishi y Suzuki tienen varios de estos en su catálogo, pero no a la venta en Europa. Los k-cars o kei cars son vehículos muy habituales en Japón y su historia se remonta a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Coches asequibles

En Japón, los kei cars son una categoría especial de vehículos (ya sean todoterrenos furgonetas o turismos) ya que están incentivados fiscalmente y disfrutan de ciertas exenciones. El contexto del nacimiento de los kei cars es una población con poco poder adquisitivo, pero con necesidad de moverse, y un país con ganas de impulsar su industria automovilística. Así nacen estos vehículos, pequeños, con motores poco potentes, y encajados dentro del segmento A, con plazas para solo cuatro personas.

Subaru 360, producido entre 1958 y 1970. / Wikipedia

Un escenario similar, pero con la electrificación como protagonista, se está viviendo actualmente en Europa. De hecho, la propuesta de Von der Leyen con sus e-cars es crear un coche eléctrico y asequible que potencie la industria de la automoción europea.

Los precios de los coches actuales se han disparado en los últimos años, especialmente desde la pandemia; la electrificación todavía queda lejos del alcance del bolsillo de muchos conductores y la industria europea del automóvil se ve amenazada por los modelos que llegan de países como China (por usar el mismo ejemplo que usó Von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión).

Así, la solución de mágica de la presidenta de la Comisión Europea son los e-cars: coches eléctricos, económicos y europeos. En resumen, una copia electrificada de los kei cars japoneses.

Coches pequeños frente al reinado de los SUV

No obstante, aunque en Europa no existe una tradición de automóviles casi monstruosos como en Estados Unidos, donde señalan los pequeños modelos urbanos que triunfan en las calles de España, Italia y similares; el gusto por los SUV de los segmentos C y D antagoniza directamente con estos e-cars. De hecho, en los últimos años ha quedado claro que los coches cada vez son más grandes.

Pese a este escenario, Von der Leyen aseguró en su discurso que, ante los “millones de europeos quieren comprar automóviles europeos a precios asequibles", es necesario ofrecer e "invertir en vehículos baratos y pequeños que respondan a la creciente demanda global”.

El concept car Dacia Hipster. / Reaúl Rodríguez

Habrá que ver si, efectivamente, los e-cars son la respuesta. Por el momento, una marca europea parece que ha hecho los deberes. Se trata de Dacia, que ha presentado el Hipster, un concept car que se acerca bastante a los estándares de los kei cars. Solo falta que, como en Japón, cuente con los incentivos y los beneficios fiscales necesarios.