Puesta al día en Dacia: nuevos motores y mejoras en el interior

Dacia está viviendo momentos muy buenos y en cartera tiene una serie de novedades que poco a poco irán llegando a nuestro mercado. El propósito de la marca es seguir ofreciendo tecnología con una buena relación precio-calidad que son los mejores argumentos para asegurar la compra del usuario.

El primer movimiento que va a llevar a cabo es la actualización de sus modelos más exitosos y además de unos ligeros cambios estéticos, incorpora mejoras en el equipamiento y nuevos motores de gasolina, GLP e híbridos, con lo que es difícil no encontrar aquello que uno busca.

Dacia actualiza el Sandero, Sandero Stepway y Jogger / Dacia

Nueva imagen

El primer cambio que se aprecia en los tres modelos es la adopción de una nueva firma luminosa consistente en una “T” de led invertida instalada encima de los nuevos faros y conectada a la nueva calandra mediante una fina línea de puntos blancos. Los paragolpes se han rediseñado y según nivel de acabado hay nuevos embellecedores de ruedas o nuevas llantas de aleación y una antena de tiburón de serie a partir del acabado Expression. Hay nuevos colores como el Amarillo Ámbar y el Sandstone.

En el caso del Sandero Stepway y Jogger, su estética outdoor se ve reforzada con las nuevas protecciones de Starkle sobre pasos de rueda y bajos de carrocería; se trata de un material creado por Dacia que contiene un 20 por ciento de material reciclado y es muy resistente a los arañazos del día a día.

El primer cambio que se aprecia en los tres modelos es la adopción de una nueva firma luminosa consistente en una “T” de led invertida / Dacia

Interior mejorado

Los tres modelos se benefician de una serie de cambios introducidos en el interior. El más notorio es la posibilidad de disponer de una nueva pantalla multimedia de 10 pulgadas con navegación conectada, así como cargador inalámbrico, mientras que ahora la pantalla del cuadro de instrumentos de 7 pulgadas presenta un nuevo diseño de interfaz.

El volante se ha rediseñado y se han incorporado nuevas tapicerías que le confieren al interior una sensación de mayor calidad. El diseño en forma de “T” invertida también está presente en el interior. Por otro lado, los tres modelos incorporan el sistema YouClip original de Dacia que ofrece nuevos soportes y añade más puntos de anclaje en el habitáculo y en el maletero.

Por lo que concierne a la seguridad, los tres modelos incorporan ahora frenado automático de emergencia con detección de vehículos, ciclistas, motocicletas y peatones, así como el sistema de supervisión de la atención del conductor. Opcionalmente se ofrecen otros sistemas como luces automáticas, cámara multivista, o retrovisores eléctricos.

Los tres modelos se benefician de una serie de cambios introducidos en el interior / Dacia

Nuevos motores

Este es el apartado más novedoso. Los tres modelos incorporan un nuevo motor de gasolina y GLP tricilíndrico de 1.2 litros sobrealimentado que ofrece 120 CV, es decir 20 CV más que el motor anterior. Pero es que, además, va asociado a una nueva caja de cambios automática de doble embrague de seis velocidades. Para quien lo prefiera, se sigue ofreciendo la transmisión manual de seis marchas. Se ha incrementado la capacidad de los dos depósitos y ahora la autonomía total se sitúa en los 1.500 kilómetros.

En el Sandero el motor tricilíndrico de 1.0 litros sobrealimentado pasa a ofrecer 100 CV (antes eran 90 CV) y mantiene su caja de cambios manual de seis marchas.

Dacia Jogger / Dacia

El Jogger por su parte sustituye el motor Hybrid 140 por el Hybrid 155 consistente en un motor térmico de 109 CV y dos motores eléctricos alimentados por una batería de 1,4 kWh más potente que la anterior y que ofrece hasta un 80 por ciento de conducción urbana en modo eléctrico. Este motor llegará en enero de 2026 y en el curso del próximo año también lo incorporará el Sandero Stepway.