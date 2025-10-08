Nissan estaría de negociaciones y su principal baza a jugar es la tecnología e-Power

Acaba de presentar el nuevo Micra, con plataforma compartida de Renault, y también se prepara para lanzar un nuevo Leaf. Nissan está trabajando duro para sacudirse un mal 2024 de encima, pero todavía queda mucho camino por recorrer.

No obstante, algunas voces apuntan a las direcciones que, supuestamente, estaría tomando la marca japonesa para acabar de ver la luz. Además de entrar de lleno en el segmento de los compactos eléctricos, un mercado en crecimiento, y continuar desarrollando uno de los coches eléctricos más de éxito, Nissan estaría en conversaciones con Ford y Stellantis para trabajar de manera conjunta.

Una futura plataforma compartida

Y el as en la manga de Nissan es su tecnología e-Power. Según ha publicado Automotive News, citando a fuentes informadas, las tres empresas se encontrarían en conversaciones para desarrollar de manera conjunta una plataforma híbrida. Tomando como base, eso sí, uno de los modelos de Nissan más vendidos en el mercado estadounidense, el Rogue.

Aunque por el momento parece que las conversaciones se centran más en el mercado norteamericano, es cierto que el trabajo a tres sobre la tecnología e-Power de Nissan puede acabar cobrando más que sentido.

La baza del e-Power

Componentes 5 en 1 de la tecnología E-Power de Nissan / Nissan

Los motores híbridos e-Power de Nissan ya van por su tercera generación, que combina la respuesta y suavidad de un coche eléctrico, con la autonomía y comodidad de uno de combustión. En resumen, en un e-Power las ruedas las mueve exclusivamente un motor eléctrico, mientras que el motor de gasolina trabaja solo como generador de electricidad.

Bien es cierto que Stellantis disfruta de su propia línea de híbridos ligeros y, aunque hace unos días que se anunció la próxima llegada de un híbrido completo, por el momento no hay un motor HEV que funcione como el e-Power de Nissan. En la misma situación se encuentra Ford, que solo cuenta con el Kuga como híbrido.

Un acuerdo a tres favorecería a todas las partes, si bien es cierto que el nuevo motor híbrido de Stellantis podría hacerle caer de la colaboración. Por el momento, estas conversaciones son solo eso.

Nissan Rogue

El Nissan Rogue del que se habla como potencial ejemplo es un SUV que no se comercializa en Europa. Mide 4,64 metros de largo, 1,83 de ancho y 1,68 de alto. Tiene una estética muy off road.

Nissan Rogue 2026. / Nissan

Del Nissan Rogue llegará una nueva generación al mercado americano en 2026, con un motor híbrido enchufable (que no es mucho el negociado de Nissan), y no será hasta 2027 cuando este modelo, que acumula una cifra significativa de ventas en EE.UU., incorpore la famosa tecnología e-Power. Quizás para entonces ya se sepa si estas conversaciones con Ford y Stellantis han llegado a buen puerto.