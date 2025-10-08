Toda la información que necesitas saber para visitar el salón del Caravaning 2025

Un año más vuelve una cita ineludible para los amantes de las caravanas y autocaravanas. El salón del Caravaning 2025 prevé acoger este año a más de 65.000 visitantes, visto el auge de los usuarios de este tipo de vehículos.

El salón internacional del Caravaning celebra este 2025 su 37ª edición, organizada por la Fira de Barcelona con el respaldo de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar) y del Gremi d’Empresaris del Caravaning de Catalunya (Gremcar).

Horarios

Este año, la exposición abrirá sus puertas el próximo 11 de octubre hasta el día 19 del mismo mes. Los horarios varían un poco según el día de la semana que se quiera visitar la exposición:

Los días laborables el horario será de 11.00 a 19.00.

el horario será de 11.00 a 19.00. El fin de semana: de 10.00 a 20.00.

de 10.00 a 20.00. Domingo 19 octubre, último día: de10.00 a 15.00.

Como otros años, el salón del Caravaning 2025 tendrá lugar en el recinto de Gran Via de la Fira de Barcelona, en L’Hospitalet de Llobregat. El acceso será por el hall Europa y se utilizarán los pabellones 2 y 3, mientras que el 5 se habilitará como espacio de aparcamiento para caravanas y autocaravanas.

Entradas para el Caravaning 2025

Respecto al precio de las entradas, estas se pueden adquirir online o en taquilla, siendo la primera opción más económica. La entrada para los días laborales es de 12 euros, mientras que la del fin de semana son 13 euros siempre que se compren por internet. De lo contrario, costarán un euro más cada una.

Existe la posibilidad de acceder a un precio reducido de 9 euros por entrada, solo en taquilla, para jubilados, familias numerosas o monoparentales y personas con discapacidad funcional.

Los menores, de 8 a 17 años, pagan 6 euros en taquilla y los menores de 7 años entrarán sin tener que pagar entrada.

Qué marcas habrá en Caravaning 2025

Los visitantes podrán disfrutar de espacios de comida, zonas infantiles y de lactancia... Además de varias actividades que se pueden consultar en la web del salón del Caravaning 2025.

Entre las principales firmas de autocaravanas, caravanas y campers que han confirmado su participación en esta edición del Caravaning están: Adria, Benimar, Caravelair, Carthago, Comanche, Concorde, Dethleffs, Dreamer, Elnagh, Fendt, Ford, Frankia, FurgoK, Giottiline, Globecar, Hymer, Knaus, Illusion, Mc Louis, Mobilvetta, Nissan, Pilote, Rapido, Rimor, Roller Team, Sterckeman, Toyota, Westfalia, Hobby, Challenger, Phoenix, Pössl, Kanus o Volkswagen, entre muchas otras.