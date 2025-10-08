Ebro facturó 105 millones de euros el primer semestre de 2025

Con menos de un año de producción a cuestas (en noviembre salió su primer modelo, el S700), la compañía Ebro EV Motors ha conseguido confirmar unos buenos resultados en el balance de los seis primeros meses de 2025. Ebro ha logrado una facturación semestral de más de 105 millones de euros, reforzando su papel emergente en el sector del automóvil en España y mostrando una hoja de ruta en la que a finales de este ejercicio estará produciendo cuatro modelos en la planta de la Zona Franca de Barcelona.

La reindustrialización de la fábrica que fuera de Nissan se ha hecho realidad y, de la mano de sus socios chinos del Grupo Chery, no solo ha implantado una nueva marca en el mercado sino que ha lanzado una propuesta de calidad para los usuarios.

Nuevo Ebro S400 / Ebro

Al cierre de la facturación de enero a junio, la compañía ha registrado unos ingresos totales de 105,2 millones de euros, impulsados principalmente por el éxito en la comercialización de su gama de vehículos: Ebro S700, S800 y S400, destacando las propuestas híbridas enchufables de nueva aparición. Durante este mes de octubre lanzará su cuarto modelo, el Ebro S900, su buque insignia. Ebro EV Motors ha alcanzado una cuota total de mercado en lo que llevamos de año del 2,52% en el segmento SUV híbrido enchufable.

Casi 10.000 coches

Si nos fijamos en las cifras de ventas hasta el pasado 31 de septiembre, la compañía española ha comercializado 9.029 vehículos, todos ellos para el mercado español (por ahora Ebro no opera fuera de nuestras fronteras).

Según fuentes de la empresa que preside Rafael Ruiz y dirige Pedro Calef, "estos resultados reflejan el buen ritmo de crecimiento de la compañía, que continúa ganando presencia en el mercado español gracias a la aceleración de las ventas y matriculaciones, logrando una cuota de mercado de vehículos de turismo del 0,82%, según datos de la patronal ANFAC. Esto sienta unas buenas bases para apostar por un mayor crecimiento en el segundo semestre del 2025", reconocen.

En el primer semestre, ha iniciado su producción el el modelo híbrido s800 , así como las versiones híbridas convencionales y enchufables del s700 y s400. El buen ritmo de producción y el hecho de que el próximo año la fábrica española también ensamblará los modelos chinos del Grupo Chery de sus marcas Omoda y Jaecoo, la compañía alcanzó recientemente un acuerdo con Goodman (propietaria de los terrenos) para ampliar su capacidad logística y productiva con 57.000 metros cuadrados más.

El presidente de la compañía, Rafael Ruiz, reconoce que "el primer semestre de 2025 ha sido un periodo de aceleración y aprendizaje en el que hemos logrado avances clave en nuestra estrategia de expansión. A fecha de septiembre contamos ya con 68 puntos de venta, los cuales se han ido incrementando mes a mes. Estamos comprometidos con la mejora continua y en alcanzar la rentabilidad a corto plazo”.