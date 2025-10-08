Demandan a Tesla por un serio problema con las puertas del Cybertruck, al que culpan de cobrarse la vida de tres jóvenes en 2024

Tesla es conocida por el alto nivel de tecnología con el que equipa todos sus modelos. No obstante, además de ser uno de sus atractivos, también es uno de sus principales problemas.

Por ejemplo, el sistema de conducción autónoma Autopilot ha sido uno de ellos. En repetidas ocasiones Tesla ha tenido que enfrentarse a demandas y revisiones estatales por culpa de un mal funcionamiento de este sistema.

Problemas del Tesla Cybertruck

Ahora, uno de coches más esperados y, al mismo tiempo, controvertidos, está en el punto de mira (de nuevo). Se trata del Tesla Cybertruck, una camioneta tipo pick-up que encandiló a los seguidores de Tesla por su aspecto futurista y sus prestaciones, que luego demostraron no ser las que se habían prometido.

Famosos como Kim Kardashian, Justin Bieber o Shaquille O'Neal se hicieron con una de estas camionetas. O, por lo menos, pasearon con una de ellas.

Desde su lanzamiento, la Cybertruck ha sido llamada a revisión por problemas como un pedal del acerelador medio suelto, con paneles de la carrocería... Cosas, en un primer vistazo, solucionables.

No obstante, Tesla se enfrenta en la actualidad a una demanda por un problema mucho más grave que un tornillo suelto. Y es que el sistema de apertura y cierre de puertas de esta pick-up futurista se puede convertir en una trampa mortal.

Esta semana pasada, otra familia se ha posicionado contra Tesla por un serio motivo de seguridad en el diseño de la Cybertruck, en relación al mismo accidente ocurrido el año pasado.

Tres víctimas por no poder abrir la puerta

Tres jóvenes perdieron la vida después de chocar con su Cybertruck, en la que viajaban cuatro ocupantes, en Piedmont, California. Tras el choque, la batería del Cybertruck se prendió fuego y el sistema eléctrico que alimenta las puertas, de apertura automática, impidió que los tres jóvenes fallecidos escaparan.

Según relata la demanda, las lesiones por el accidente no eran tan graves como para ser mortales. Fue el quedarse atrapados dentro del habitáculo del Cybertruck, que rápidamente se llenó de humo, la causa de la muerte.

La demanda apunta al diseño de Tesla, calificado de peligroso, como el culpable, y también a la propia compañía, a la que acusa de saber que el mecanismo de apertura de sus puertas no es seguro.

Un Tesla Cybertruck. / X

La apertura de las puertas del Cybertruck es totalmente eléctrica y automática. No obstante, en casos en los que el sistema falle, existe un mando mecánico oculto bajo las alfombrillas que en la demanda se define como imposible de localizar en el caos de un accidente. Eso sí, según han comentado expertos del sector de la automoción en Estados Unidos, sigue siendo imposible abrir las puertas desde el exterior.

Justo este mismo mes, la NHTSA, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE.UU, ha llamado a revisión a los Cybertrucks por problemas con las puertas, ya que varios conductores han presentado quejas sobre la imposibilidad de abrirlas desde el exterior al bajar del vehículo, aunque no lo hubiera cerrado.