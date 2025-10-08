Cinco consejos para iniciarte en el mundo camper

Hay un momento que todo viajero camper recuerda: el primer amanecer frente al mar, el café caliente con las puertas abiertas o la sensación de que el destino depende solo de ti.

Viajar en camper no es simplemente moverse: es cambiar la forma de entender el tiempo, las distancias y la libertad. El fenómeno ‘vanlife’ ha dejado de ser una tendencia alternativa para convertirse en una forma de viajar consolidada. En España, las matriculaciones de campers y autocaravanas crecieron un 22% en 2024, con más de 6.400 vehículos nuevos en circulación. Y en el ámbito del alquiler, roadsurfer se ha consolidado como la referencia europea: más de 10.000 vehículos en 16 países, con estaciones en España en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga y Sevilla.

Si sueñas con lanzarte a la carretera, pero no sabes por dónde empezar, aquí van cinco consejos para estrenarte en el mundo camper y hacerlo con estilo, seguridad y espíritu libre.

1. Empieza probando: alquila antes de lanzarte a comprar

Antes de invertir en una furgoneta camper, vive la experiencia real. Alquilar te permite descubrir qué necesitas, qué tipo de vehículo se adapta mejor a tu forma de viajar y si te sientes cómodo con este estilo de vida.

En plataformas como Roadsurfer, puedes elegir entre modelos compactos ideales para parejas, campers familiares o autocaravanas más amplias, todas con menos de tres años, totalmente equipadas con cama, cocina, calefacción estacionaria y menaje.

Además, Roadsurfer ofrece kilometraje ilimitado, dos conductores incluidos, seguro a todo riesgo y cancelación gratuita hasta 48 horas antes. En otras palabras: cero preocupaciones, solo disfrutar del camino.

2. Planifica… pero deja espacio a la improvisación

Uno de los mayores placeres del mundo camper es no tener que decidirlo todo antes de salir.

Planifica una ruta base, sí, pero permite que el viaje fluya. Puede que te apetezca quedarte una noche más en un lago o cambiar la montaña por la costa.

Apps como Roadsurfer spots incluyen más de 10.000 lugares donde pernoctar legalmente en toda Europa: desde áreas oficiales hasta granjas, bodegas o fincas rurales que acogen viajeros.

El consejo: traza una hoja de ruta flexible y evita recorrer más de 200 km diarios. En este tipo de viaje, lo importante no es llegar, sino disfrutar del trayecto.

Cinco consejos para iniciarte en el mundo camper / Roadsurfer

3. Conoce las normas y viaja con respeto

En España, pernoctar no es lo mismo que acampar. Puedes dormir dentro de tu camper en cualquier lugar donde esté permitido estacionar, siempre que no saques elementos al exterior (toldo, sillas, mesas). Cumplir estas reglas es esencial para mantener una buena convivencia con vecinos y autoridades, y para que esta forma de viajar siga siendo bienvenida.

Además, practica el lema “leave no trace”: no dejes basura, vacía los depósitos solo en zonas habilitadas y consume local siempre que puedas. El viaje camper no solo es libertad, también es responsabilidad.

4. Menos equipaje, más experiencias

La vida en una camper te enseña algo esencial: no necesitas tanto como crees.

Viaja con lo justo: ropa cómoda, un buen libro, una linterna y algo de música. Cada objeto de más es espacio de menos. Roadsurfer entrega sus vehículos con el “kit de cocina camper ready”, para que no tengas que preocuparte por vajilla, ollas o cafetera. El resto depende de ti: la maleta se vuelve ligera cuando lo que llevas es tiempo y ganas de descubrir.

5. Descubre el otoño: la mejor estación para empezar

Si es tu primera vez, el otoño es el momento perfecto. Las temperaturas son suaves, los paisajes se tiñen de ocres y dorados, y los destinos más populares se vacían de turistas.

Desde roadsurfer recomiendan tres rutas ideales para principiantes:

Ribeira Sacra (Galicia): curvas entre viñedos, miradores y termas naturales junto al Sil .

curvas entre . Parque Nacional de Ordesa (Huesca): bosques de hayas, cascadas y senderos de cuento.

bosques de hayas, y senderos de cuento. Costa Brava (fuera de temporada): calas tranquilas, pueblos blancos y atardeceres frente al Mediterráneo.

En todas ellas encontrarás áreas de pernocta cercanas y buena gastronomía local.