¿Te atreverías a pedir un Bentley violeta?

Hay decisiones que no todo el mundo se atrevería a tomar, especialmente cuando hablamos de coches de lujo. Y menos aún si se trata de un Bentley Continental GTC Speed. Pero eso es justo lo que ha hecho un cliente británico al pedir este vehículo en un extravagante tono violeta, rescatado del archivo histórico de la marca.

Bentley Violette GTC Speed / Bentley

El resultado es el Bentley Violette GTC Speed, una unidad única que reinterpreta el concepto de elegancia con un enfoque más provocador, sin perder el refinamiento habitual de la firma de Crewe. Bajo el programa de personalización Mulliner, esta creación mezcla historia y atrevimiento.

Un color del pasado con mirada actual

La tonalidad Violette no es una invención reciente, sino un color que forma parte del legado cromático de Bentley. Perdido en los archivos históricos de la marca, ha sido rescatado gracias a la petición expresa de este cliente, que buscaba un color llamativo, pero con cierta herencia.

El equipo de pintura de Bentley cuenta con muestras maestras de todos los colores usados en el pasado, que pueden remasterizarse con técnicas modernas para aplicarse a modelos actuales. En este caso, el Violette se ha actualizado y combinado con detalles exteriores en acabado negro brillante, incluyendo el emblema de la marca, para reforzar su carácter contemporáneo. La capota de lona, como corresponde a este descapotable, está terminada en un tejido metálico gris oscuro de siete capas que complementa el color sin robarle protagonismo.

Bentley Violette GTC Speed / Bentley

El tono Tanzanite Purple domina elementos como la consola central, los paneles de las puertas con textura 3D, los respaldos de los asientos y partes del volante. En contraste, el color Linen, mucho más claro, aporta luz en zonas clave como las superficies de los asientos y otras áreas de la consola. Como acento final, el color Lilac aparece en los pespuntes, la palanca de cambios y el punto de referencia del volante.

Uno de los elementos más llamativos del interior es el uso de Stone Veneer, un material exclusivo desarrollado por Bentley. Se trata de auténtica piedra natural que, tras un proceso avanzado de tratamiento, se convierte en un fino revestimiento de solo 0,1 mm de grosor. El resultado es un acabado táctil y visual con textura orgánica, disponible en diferentes tonalidades (Autumn, Copper, Galaxy y Terra Red) que añade un nivel de sofisticación difícil de replicar. Este material convive con pieles nobles, costuras hechas a mano y texturas en relieve.

Una cara tendencia

Este tipo de encargos ya no son tan anecdóticos como antes. Según Bentley, más del 70 % de sus clientes actuales eligen al menos un elemento Mulliner en sus configuraciones, lo que refleja una clara tendencia hacia la personalización como símbolo de estatus y distinción. Este cliente en concreto ya ha encargado anteriormente varios Bentayga, incluyendo uno en color magenta, y un Continental GT en tono Scarab Green.

Bentley Violette GTC Speed / Bentley

También ha tenido contacto con la historia viva de la marca, al experimentar como pasajero una de las unidades de la Speed Six Continuation Series durante el pasado Festival de Goodwood. Una muestra más de que su relación con Bentley va más allá de lo superficial.

Frente a un panorama donde muchos modelos se parecen y las opciones de color se reducen a blancos, grises y negros, este Violette irrumpe como una rareza encantadora. Una apuesta por el carácter, por la expresión personal y por entender el lujo como algo profundamente individual.