Las ventas de turismos seminuevos rozan los 1,6 millones de unidades en septiembre

Las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano registraron una subida del 7,2% en septiembre, con un total de 182.488 unidades, según datos de las patronales del sector GANVAM (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios). En el conjunto del año, las ventas suben un 5,2%, hasta alcanzar 1.596.627 unidades, lo que supone que por cada turismo nuevo se venden 1,9 de segunda mano,y las previsiones apuntan a que el mercado de ocasión superará los 2,2 millones de unidades vendidas al cierre de 2025, superando en un 5% los niveles prepandemia.

Ventas de vehículos de ocasión hasta septiembre de 2025 / Ganvam

Desglose del mercado de ocasión

En un análisis por antigüedad, los datos muestran cómo los turismos de hasta cinco años representaron el 25% de las ventas en septiembre, con un fuerte tirón de los modelos entre 1 y 3 años, cuyas operaciones subieron más de un 16% el mes pasado. Por su parte, los modelos de más de 15 años redujeron su ritmo de crecimiento hasta el 6%, aunque siguen concentrando más de cuatro de cada diez ventas.

El peso de estos modelos de más de 15 años en el mercado de usados muestra la necesidad urgente de poner en marcha un plan de incentivo al achatarramiento que permita acelerar la consecución de los objetivos de descarbonización. Para las patronales del sector, resulta ineficaz que se esté enfocando la estrategia de descarbonización solo hacia la electrificación, sin acompañarlo con soluciones realistas para retirar los automóviles más antiguos y contaminantes, teniendo en cuenta que actualmente el 25% del parque circulante tiene más de 20 años.

Por canales, destaca el crecimiento de las operaciones con modelos importados. En concreto, un 30% más que en septiembre de 2024. Esto explica que las ventas de usados de entre ocho y diez años -protagonistas de estas importaciones- experimentaran una subida de casi el 18% a cierre del mes pasado; si bien suponen el 6% del mercado total.

En un análisis por antigüedad, los datos muestran cómo los turismos de hasta cinco años representaron el 25% de las ventas / Archivo

Las ventas de diesel usados, en negativo

Respecto a las fuentes de energía, las operaciones con vehículos usados diésel -pese a representan el 50% de las ventas- continúan a la baja con un leve descenso del 0,2% hasta septiembre y un total de 810.120 unidades. Los de gasolina, por su parte, aumentaron un 4,5% sus operaciones en lo que llevamos de ejercicio, hasta las 582.426 unidades vendidas, lo que supone un 36,5% del total del mercado.

Con respecto a las propulsiones alternativas, las operaciones con turismos eléctricos puros de segunda mano continúan su tendencia alcista, subiendo un 50,5% hasta septiembre, con un total de 20.169 unidades vendidas, lo que supone el 1,3% del mercado total.

Por otro lado, las ventas de híbridos enchufables de ocasión (gasolina) aumentaron un 38,3%, hasta contabilizar un total de 29.916 unidades, lo que representa el 1,9% del mercado total. Para las patronales del sector, los datos evidencian que el mercado de ocasión es una palanca eficaz para que el ciudadano se acerque a la electromovilidad; una tendencia que se aceleraría incluyendo los electrificados de hasta 36 meses en los planes de incentivo a la demanda.

Por Comunidades Autónomas, las 10 que más ventas de vehículos de ocasión tuvieron fueron las siguientes:

Andalucía: 33.511 Madrid: 32.681 Cataluña: 23.091 C. Valenciana: 20.454 Castilla la Mancha: 10.279 Galicia: 10.248 Canarias: 8.319 Castilla y León: 8.049 Murcia: 6.365 País Vasco: 6.239

Comprar un coche de ocasión

Es probable que a la hora de comprar un coche de segunda mano hayas mirado en diferentes plataformas para poder tener varias opciones. No obstante, es posible que te vengan dudas respecto a la fiabilidad de dichas webs o de los particulares que venden sus vehículos en ellas. Si es así, te traemos una solución para que puedas elegir tu próximo coche con tranquilidad: Flexicar.

Flexicar es la mayor red nacional de concesionarios, con más de 140 tiendas entre España y Portugal. Se trata de la firma del sector de ocasión con mayor volumen de facturación, mayor stock y mayor equipo de profesionales del país. Además, cuenta también con la marca Flexibike (especializada en motos), Flexicar Green (centrada únicamente en coches con etiqueta ECO y Cero) y Flexicar Profesionales (enfocada en el cliente profesional).

Por ello, si estás buscando un coche de segunda mano, la mejor opción para hacerte con uno es Flexicar, donde no solo encontrarás variedad, si no también seguridad gracias a las condiciones y garantías que ofrecen a sus clientes.