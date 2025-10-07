Para unos, el Plan Moves ha sido un éxito; para otros, faltan fondos adicionales y medidas inmediatas

El mes de septiembre ha dejado claro que los coches eléctricos son ya una realidad. Las ventas se cerraron con un aumento de casi el 103%, lo que se traduce en 22.205 unidades matriculadas. Esta cifra representa un 21,31% del total del mercado.

Esta buena noticia llega de la mano de otra no tan buena: las ayudas del Plan Moves para este 2025 están agotadas en la mayoría de comunidades autónomas. Desde que se activaron a principios de verano, en muchas regiones el volumen de solicitudes terminó los fondos en cuestión de semanas.

Un éxito con capacidad de mejora

Este comportamiento de los conductores lleva a calificar la actual convocatoria del Plan Moves de "éxito", en palabras del ministro de Industria Jordi Hereu. Sin embargo, el hecho de que ya no queden fondos puede truncar la buena evolución de las ventas de coches eléctricos. Y es que es innegable el hecho de que, si no fuera por las ayudas, no se hubiera alcanzado el actual volumen de matriculaciones.

Esta es la línea de pensamiento de la patronal de concesionarios, Faconauto, que ha pedido aplicar medidas inmediatas y activar fondos adicionales para cubrir las ventas de coches eléctricos lo que queda de año.

Según la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, en declaraciones a Europa Press, si no se activan medidas para mantener el ritmo que han alcanzado las matriculaciones este mes de septiembre, se corre el riesgo de perder el impulso. Y es que la demanda de vehículos eléctricos sigue dependiendo en gran medida de las ayudas públicas.

Pese a haber calificado el actual Plan Moves de éxito, Hereu ha reconocido en su encuentro con medios de comunicación en en Sedaví (Valencia) que de cara al año que viene el ministerio mirará para encontrar un sistema que sea "más eficaz y más eficiente". El agotamiento tan rápido de los fondos no quiere decir que el sistema de reparto de ayudas para el coche eléctrico no tenga fallos.

Mantener el impulso conseguido

Entre ellos, destacan la tardanza en que las subvenciones se hagan efectivas, aunque la mayoría de marcas y concesionarios adelantan la parte de las ayudas que corresponde al Plan Moves, y la diferencia de tiempos en la apertura de recepción de las solicitudes por parte de las comunidades autónomas.

Igualmente, es necesario declarar como ganancias patrimoniales lo recibido por el Plan Moves. En este punto, desde Faconauto piden también, de cara al medio plazo, una serie de incentivos fiscales que, junto con las ayudas, mantengan activa la demanda de coches eléctricos.

La patronal defiende que, desde el Gobierno, se garantice la continuidad del Plan Moves, sobre todo para dar seguridad a los compradores. Empezando por la adjudicación de nuevos fondos que cubran la compra de vehículos electrificados en lo que queda de año.