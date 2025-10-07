Precios del coche más vendido de Omoda, que llegará con motor híbrido a finales de año

Omoda está aprovechando los últimos meses de 2025 para ir completando su catálogo. Después del éxito que ha sido su Omoda 5, el más vendido de la marca en España en 2024, de cara a finales de este año va a llegar una nueva motorización más para este modelo que tiene todas las de ganar. La oferta se completa con el Omoda 5 totalmente eléctrico.

El Omoda 5 SHS-H es un SUV híbrido que ofrece la etiqueta Eco de la DGT y promete una relación entre calidad y precio que puede poner contra las cuerdas a sus competidores.

Omoda 5 SHS-H

A efectos mecánicos, el Omoda 5 SHS-H es un híbrido tradicional de tracción delantera que combina un motor de gasolina 1.5 TGDI de 143 CV con un motor eléctrico de 204 CV. En conjunto, entrega 224 CV y un par motor de 295 Nm. Con estos datos, pasa del 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, está limitado a 170 kilómetros por hora y presume de una autonomía combinada cercana a los 1.000 kilómetros, con un consumo medio de 5 litros a los 100 kilómetros. Palabras mayores.

Omoda 5 SHS-H / Omoda

Tiene dos modos de conducción, el Eco y Sport, siendo este primero el que asegure, sin dudas, esas cifras de autonomía. Por fuera, el Omoda 5 híbrido se distingue de su hermano con motor térmico por su parrilla troquelada en forma de pequeños rombos. También son solo suyas las llantas de aleación de 18 pulgadas y un spoiler como acabado del techo.

Omoda 5 de gasolina y eléctrico

El Omoda 5, con etiqueta C de la DGT, tiene un motor de gasolina con 147 CV de potencia, cuatro cilindros y 1.600 cc, con un par motor de 275 Nm. La caja de cambios es automática y tiene tres modos de conducción, normal, eco y sport.

El motor eléctrico del Omoda 5 trabaja en conjunto con una batería de 61 kWh, por lo que consigue los 430 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP. La potencia es de 204 CV, acelera de 0 a 100 en 7,6 segundos y entrega un par máximo de 340 Nm.

El Omoda 5 / Omoda

En el interior de estos Omoda 5, la presencia de la tecnología no defrauda y mantiene los estándares del catálogo. Por ejemplo, hay una doble pantalla de 12,3 pulgadas, la primera de cuadro instrumentos regulable, la segunda de infoentretenimiento. Dispone de hasta 20 ADAS, muchos de ellos incluidos en la versión de serie. Obviamente, no falta Apple CarPlay y Android Auto, además de conectores USB y carga inalámbrica.

Precios del Omoda 5

De estos tres modelos se sabe el precio de dos de ellos, faltando el del que quizás sea la apuesta más interesante, el Omoda 5 SHS-H. No obstante, conociendo el precio del resto de motores, quizás el conductor se puede hacer una idea de dónde quedaría el coste de la opción híbrida.

Así, el Omoda 5 térmico se queda, de entrada, en los 27.900 euros, subiendo a los 29.900 euros en el acabado Premium. La opción eléctrica, sin ayudas ni descuentos, cuesta 37.900 euros de entrada.