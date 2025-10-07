El nuevo Nissan Leaf promete hasta ¡622 km de autonomía!

El Nissan Leaf fue pionero en llevar la movilidad eléctrica al gran público en Europa allá por 2011. Hoy, su tercera generación es una propuesta mucho más ambiciosa, afinada y adaptada a un mercado cada vez más competitivo. Lo hace con hasta 622 km de autonomía, carga rápida, un nuevo concepto crossover, un diseño completamente renovado y una dotación tecnológica que lo pone al nivel de modelos muy por encima de su gama inicial.

Disponible con dos baterías (52 y 75 kWh), el nuevo Leaf ha sido desarrollado sobre la misma plataforma CMF-EV del Ariya. Con la de mayor capacidad anuncia hasta 622 km bajo ciclo WLTP, lo que lo coloca entre los referentes del segmento. En condiciones reales de autopista, mantiene cifras destacables: hasta 430 km a 110 km/h o 330 km a 130 km/h, lo que permite viajes largos sin tanta dependencia de cargadores. El consumo combinado se queda en 13,8 kWh/100 km, lo que evidencia una mejora clara en eficiencia, en parte gracias al trabajado diseño aerodinámico, con un coeficiente de solo 0,25.

Nissan Leaf 2026 / Nissan

En cuanto a recarga, el nuevo Leaf acepta hasta 150 kW en corriente continua, lo que permite recuperar 420 km en solo 30 minutos. También admite carga AC hasta 11 kW (según versión), y se suma al creciente grupo de eléctricos con función Vehicle-to-Load (V2L), permitiendo usar su energía para alimentar pequeños dispositivos o incluso equipamiento de acampada con hasta 3,6 kW. Además, incorpora preparación para uso bidireccional con la red (Vehicle-to-Grid), aunque esta función dependerá de la infraestructura disponible.

En dimensiones, el nuevo Leaf mide 4.350 mm de largo, 1.810 mm de ancho y 1.550 mm de alto, con una batalla de 2.690 mm. El maletero ofrece 437 litros (VDA), una cifra competitiva para su segmento, y hay posibilidad de incorporar portaequipajes y enganche de remolque desmontable. En el interior se apuesta por un cuadro de instrumentos digital de 14,3 pulgadas unido a otra pantalla central de idéntico tamaño. El sistema NissanConnect con Google integrado da acceso a Google Maps con planificación de rutas de carga, Asistente de Google, Google Play Store y servicios remotos como el control de climatización o comprobación del estado de la batería desde la app.

Interior del Nissan Leaf 2026 / Nissan

Finalmente hay que hablar de comportamiento. El Leaf 2026 se basa en un esquema de suspensión McPherson delante y multibrazo detrás, lo que promete un rodar cómodo y aplomado. Su propulsor eléctrico entrega 160 kW (218 CV) y 355 Nm de par, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos. La versión de acceso, con 130 kW (178 CV) y batería de 52 kWh, tarda 8,6 segundos en la misma maniobra.

Entre las ayudas a la conducción destacan el sistema ProPILOT Assist con Navi-link, que adapta la velocidad según el tráfico y el trazado, y la frenada regenerativa con gestión desde levas. También cuenta con e-Pedal Step, que permite conducir en modo casi monopedal con mayor suavidad. La seguridad activa incluye frenada de emergencia inteligente, intervención en ángulo muerto, alerta de tráfico cruzado trasero, asistente de mantenimiento de carril y un sistema de visión periférica 3D con funciones avanzadas como la vista de capó invisible o la perspectiva frontal ampliada, muy útil en entornos urbanos estrechos.

Nissan Leaf 2026 / Nissan

El nuevo Nissan Leaf comenzará a fabricarse antes de final de 2025 y las primeras entregas están previstas para primavera de 2026. El modelo busca consolidar su papel en la nueva era eléctrica con un equilibrio más logrado entre eficiencia, conectividad y polivalencia, manteniendo un tamaño compacto pero con ambiciones mucho más altas.