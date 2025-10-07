Con una presencia robusta, línea deportiva y un diseño que en su conjunto invita a subirse e improvisar destino, llega al territorio español el nuevo EVO Cuatro, el SUV que viene a imprimir emoción a la experiencia del usuario por su completo equipamiento de serie, sus altas características de seguridad, la comodidad que ofrece y, sobre todo, por su versatilidad en la carretera.

Nuevo EVO Cuatro: moderno, versátil, juvenil y robusto / EVO

Diseño cautivador y precio asequible

El EVO Cuatro entra al mercado español con una oferta de lanzamiento de 17.900 euros en su versión gasolina y de 19.400 euros en su versión Thermohybrid gasolina/GLP con etiqueta ECO, en ambos casos al adquirirse con financiación. Precios a prueba de competencia para un coche que promete desplazamientos seguros en cualquier entorno tanto urbano como por carretera.

Con una longitud de 4.4 metros el EVO Cuatro se presenta en sus dos versiones con motor 1.5 a gasolina o Thermohybrid a gasolina/GLP con etiqueta ECO. El primero tiene una potencia de 117 CV, mientras que la del segundo es de 114 CV.

Las ventajas del SUV novedad de EVO empiezan al primer golpe de vista, ya que su diseño cautiva por la combinación entre su aspecto recio y su línea aerodinámica inspirada en el flujo del agua, que se materializa en detalles como las marcadas hendiduras de los laterales, la atractiva rejilla frontal que alberga el grupo óptico con faros LED, rematada por el alerón frontal inferior en negro y metálico.

Complementa el conjunto el trazo moderno de las llantas de aleación de 18”, el alerón trasero y las barras de techo. Coronando el estilo deportivo del EVO Cuatro la luz trasera transversal, el doble tubo de escape y el efecto bitono con los embellecedores en negro de ruedas, ventanas y en el conjunto del vehículo.

Nuevo EVO Cuatro: moderno, versátil, juvenil y robusto / EVO

Confort y seguridad

El nuevo EVO Cuatro ofrece seguridad y confort en la carretera gracias a estar equipado de serie con los sistemas de frenado, tracción y estabilidad que avalan la seguridad del vehículo: EPS, ABS+EBD, EBA, ESP, TCS, HCD, HHC además de los prácticos TPMS y el Autohold, ideal para mantener el coche detenido durante los atascos. También cuenta con alarma antirrobo e inmovilizador de motor.

Para el usuario del coche, EVO Cuatro llega con una tarjeta de presentación en la que destaca, para empezar, la pantalla capacitiva de 10,25” compatible con Apple CarPlay y Android Auto desde la que el conductor puede acceder fácilmente a los sistemas de navegación, música y otras aplicaciones con total seguridad. La experiencia continua con la amplitud de su interior, la comodidad de sus asientos, climatizador eléctrico, el techo eléctrico deslizable, un diseño moderno y atractivo, que en suma define un conjunto bonito e ideal para esos recorridos en familia o con amigos, aunque sin quitarle ni un ápice de cualidades para su uso en un entorno laboral.

Nuevo EVO Cuatro: moderno, versátil, juvenil y robusto / EVO

Dichas comodidades se complementan con sistemas muy útiles como lo son el recordatorio y ajuste de límite de velocidad, control de crucero, retrovisor ajustable electrónicamente, asiento del conductor también ajustable electrónicamente en 6 vías, cuadro de instrumentos TFT 7” color, cargador inalámbrico para móvil, sistema de manos libres Bluetooth, entrada sin llave (Keyless), faros LED automáticos y antena Shark, entre otras ventajas.

La novedad de la marca italiana perteneciente al Grupo DR Automobiles se presenta como una excelente alternativa para disfrutar de una movilidad divertida y confortable. Y es que el nuevo EVO Cuatro cumple a la perfección con el propósito insignia de la marca: “pensando en las personas”.