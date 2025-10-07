Barcelona sigue marcando tendencia en el mundo de las dos ruedas y esta vez lo hace con acento custom. Macbor, la marca española que ha sabido conectar con los motoristas urbanos desde su relanzamiento en 2017, presenta las nuevas Rockster 125 EVO y Rockster Flat 125 EVO. Dos motos que comparten ADN pero se diferencian en carácter, que heredan el legado de sus predecesoras e incorporan importantes mejoras técnicas, de diseño y seguridad. La base es la misma: un nuevo motor de 4 válvulas más potente, frenos con ABS de doble canal y una estética todavía más refinada. Pero el enfoque cambia según el modelo: manillar, estribos y respaldo del pasajero marcan la personalidad de cada uno.

Macbor refuerza su liderazgo custom de 125 / Macbor

Parecidas, pero distintas

Tanto la Rockster 125 EVO como la Rockster Flat 125 EVO montan el nuevo monocilíndrico de 125 cc con una nueva culata de cuatro válvulas por dos de su predecesora, y refrigeración por aire que entrega 12,2 CV a 9.500 rpm y 9,9 Nm a 8.000 rpm por los 9,5 CV del modelo anterior. Esto supone un aumento del 28% respecto a la versión anterior, lo que se traduce en una respuesta más llena, especialmente en el rango medio y alto de revoluciones. La caja de cambios es de cinco velocidades, con un embrague suave y una transmisión secundaria por cadena, fiel a la mecánica sin complicaciones que caracteriza a la marca.

Las dos versiones comparten también chasis, dimensiones (2.155 mm de largo y 1.415 mm entre ejes), peso en orden de marcha (147 kg) y una cómoda altura de asiento de solo 730 mm, uno de los secretos de su gran accesibilidad. La posición de conducción es relajada en ambos modelos, pero con matices claros: en la Rockster 125 EVO, el manillar tipo “cuerno de vaca”, los reposapiés de plataforma y el respaldo trasero para el pasajero enfatizan un estilo custom clásico. Una posición baja y estirada que, aunque confortable, lleva a rozar las plataformas en curvas si se inclina con decisión. Por su parte, la Rockster Flat 125 EVO apuesta por una ergonomía más clásica, con manillar plano y estribos convencionales, lo que le da un aire más roadster y mayor agilidad en conducción urbana.

Macbor refuerza su liderazgo custom de 125 / Macbor

En marcha, ambos modelos destacan por su facilidad de uso: el peso contenido, el centro de gravedad bajo y la entrega suave de potencia permiten una conducción intuitiva y segura para usuarios de todos los niveles. El nuevo sistema de frenado ABS de doble canal mejora notablemente la seguridad, especialmente en situaciones de baja adherencia o frenadas de emergencia. Los discos de 267 mm delante y 240 mm detrás, mordidos por pinzas de doble pistón, ofrecen una frenada progresiva y sin sorpresas.

Nuevos acabados

Visualmente, las Rockster EVO mantienen su esencia pero ganan en presencia gracias a nuevos acabados, faros full LED, instrumentación LCD y colores más atrevidos. La Rockster 125 EVO está disponible en negro, rojo y un original “gilver”, mezcla de plata y gris. La Flat, más rebelde en espíritu, se ofrece en negro mate, verde y un llamativo amarillo. Los precios también reflejan esta diferencia de personalidad: 2.499 euros para la Rockster y 2.599 euros para la Flat.

Macbor Rockster Flat 125 EVO / Macbor

En cuanto a detalles prácticos, cabe señalar que la instrumentación, aunque elegante con su bisel cromado, presenta unos números del cuentarrevoluciones algo pequeños, lo que dificulta su lectura rápida. Y al repostar, hay que tener cuidado: el diseño del depósito no evita que pueda salpicar algo de gasolina si no se presta atención.

Con todo, las Rockster 125 EVO y Rockster Flat 125 EVO son una apuesta ganadora para quienes buscan su primera moto o un vehículo urbano con estilo propio. Confortables, seguras, económicas y con una estética que no pasa desapercibida, ambas siguen siendo dos top sellers que ahora, con esta evolución, tienen más argumentos que nunca para seguir liderando el segmento custom de 125cc.