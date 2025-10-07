Lexus RZ 550e F Sport exprime el lado más radical del SUV eléctrico japonés

La gama del Lexus RZ 2026 se refuerza con el debut del primer F Sport eléctrico de la marca, una variante de corte marcadamente deportivo que estrena mejoras en dinámica, diseño, tecnología de dirección y rendimiento. La nueva gama, disponible desde 52.000 euros, llegará a los concesionarios españoles en febrero de 2026, con tres niveles de acabado para las versiones de tracción total: e-Executive, e-Luxury y F Sport.

Lexus RZ 2026 / Lexus

El gran protagonista es el nuevo RZ 550e F Sport, que se sitúa como el modelo más potente de la gama. Con 408 CV (300 kW) y tracción total Lexus Direct4, este SUV eléctrico acelera de 0 a 100 km/h en solo 4,4 s, un rendimiento que lo acerca al territorio de las berlinas deportivas. La gestión de la entrega de par entre ejes se coordina con el sistema VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management), que centraliza control de tracción, frenos, dirección y estabilidad para garantizar que el coche siga la trayectoria prevista en todo momento, con especial énfasis en curvas largas o superficies irregulares.

Dirección por cable y volante tipo jet

Una de las grandes novedades tecnológicas de la gama RZ 2026 es el sistema Steer by Wire, una dirección por cable que prescinde de la conexión mecánica tradicional entre el volante y las ruedas. Lexus lo incorpora de serie en el 550e F Sport y opcionalmente en el 500e e-Luxury, con una arquitectura completamente electrónica que ajusta el giro en función de la velocidad. El arco entre topes es de apenas 200°, lo que reduce la necesidad de correcciones en ciudad y mejora la precisión a ritmos altos.

El Lexus RZ 2026 tiene un volante tipo jet / Lexus

El sistema va ligado al nuevo volante tipo jet, que sustituye el aro redondo por una estructura compacta de 360 mm de ancho por 197 mm de alto, pensada para ofrecer una postura más natural, liberar espacio a la altura de las rodillas y mejorar la visibilidad del cuadro.

Aerodinámica exterior

En el RZ 550e F Sport cada detalle del exterior tiene una función aerodinámica o de refrigeración. En el frontal, destacan las tomas de aire integradas que canalizan el flujo hacia las pinzas de freno delanteras, mejorando su eficiencia térmica. También se ha añadido un labio inferior que redirige el aire hacia los laterales para estabilizar el coche a alta velocidad.

Lexus RZ: más potencia, eficiencia y deportividad / Raúl Rodríguez

En la zaga, un nuevo alerón trasero de doble ala mejora el comportamiento del eje posterior. Se combina con un difusor específico con apéndices aerodinámicos que aumentan el aplomo. Las llantas de 20" F Sport Aero no son solo decorativas: tienen una estructura de aleación ligera recubierta por un revestimiento de resina en hélice, pensado para reducir turbulencias y mejorar la eficiencia energética. A través de los radios se dejan ver unas pinzas de freno F Sport en azul, con logotipo de Lexus en blanco.

Interior con ADN deportivo

El habitáculo del 550e F Sport apuesta por una combinación de deportividad y elegancia. La tapicería Black F Sport, en mezcla de Ultrasuede y cuero sintético, se combina con costuras en azul intenso y un patrón exclusivo para los paneles de puerta. Los asientos deportivos se fabrican con espuma integrada, lo que mejora la sujeción lateral sin perder confort. Incluyen calefacción y microperforaciones para mejorar la transpiración.

El ambiente se completa con pedales en aluminio, umbrales F Sport en acero inoxidable y una moldura decorativa con patrón microgeométrico. En el volante, también aparece el anagrama F Sport, reforzando su identidad. Todo está pensado para reforzar la sensación de estar ante el acabado más exclusivo y deportivo de la gama.

Tecnología y confort

Toda la gama RZ 2026 incorpora mejoras estructurales en rigidez del chasis, ajustes en suspensiones y un trabajo específico en aislamiento acústico y vibracional, enfocado en las zonas más críticas del habitáculo. El objetivo es claro: ofrecer un entorno más silencioso y refinado, incluso en sus variantes más deportivas.

Lexus RZ: más potencia, eficiencia y deportividad / Raúl Rodríguez

En cuanto al resto del equipamiento, el RZ 500e e-Executive apuesta por el confort, con techo panorámico fijo y llantas de 20" EV Premium. El e-Luxury sube el listón con detalles exteriores en negro brillante, retrovisor digital, Head-Up Display en color, asientos calefactados y ventilados con memoria, iluminación ambiental configurable, tapicería Ultrasuede y un techo atenuable en azul oscuro que cambia de opaco a transparente con un toque y filtra el 99 % de los rayos UV.

En el F Sport, además del volante jet, aparece el sistema Lexus Interactive Manual Drive, que simula el manejo de un cambio manual tradicional. Un guiño para los conductores que echan de menos la interacción mecánica.

Gama y precios del Lexus RZ en España

El acceso a la gama RZ con tracción delantera (FWD) parte de los 52.000 euros con el acabado e-Premium Efficiency, seguido del e-Premium (52.900 euros) y e-Executive (55.900 euros). En configuración AWD, el 500e e-Executive arranca en 61.900 euros, mientras que e-Luxury y F Sport se sitúan en 70.900 euros. Las pinturas especiales, incluidas las bitono en AWD, suponen un sobrecoste de 750 euros.