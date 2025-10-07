Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hot Wheels y Mercedes crean un coche de juguete gigante

La firma alemana y Hot Wheels presentan la nueva entrega de la serie de colaboraciones con un Mercedes-Benz CLA de juguete de gran tamaño

La colaboración entre Mercedes-Benz y Hot Wheels con el Mercedes-Benz CLA

La colaboración entre Mercedes-Benz y Hot Wheels con el Mercedes-Benz CLA / Mercedes-Benz

Rubén Burillo

Madrid
Cuando hablamos de Hot Wheels y Mattel (empresa que los fabrica), estamos haciendo referencia a la diversión, a todos los momentos buenos que hay cuando jugamos con ellos, y a los vehículos de juguete que hacen. Mercedes y Hot Wheels han presentado en el taller 'Race Service' de Los Ángeles, un Mercedes-Benz CLA a tamaño real hecho de juguete.

El Mercedes-Benz CLA en colaboración con Hot Wheels

El Mercedes-Benz CLA en colaboración con Hot Wheels / Mercedes-Benz

El Mercedes-Benz CLA adaptado a Hot Wheels

Todos sabemos que Hot Wheels es conocida por los detalles auténticos y los diseños imaginativos de sus coches en miniatura. Este ADN también se ve reflejado en la interpretación del Mercedez-Benz CLA, ya que lo han convertido en un superdeportivo de ensueño.

El diseño del Mercedes-Benz CLA en colaboración con Hot Wheels une los elementos característicos de los coches de juguete clásicos: difusores exagerados, enormes alerones y características llamativas. Esta alianza homenajea la imaginación ilimitada de la infancia. La combinación de colores se basa en la estética icónica de Hot Wheels, con tonos naranjas, rosas y azules brillantes. Las llamas grandes le dan un aspecto retro-futurista que recuerda a la cultura pop de la década de los 80.

Ein neues Kapitel in der Multi-Collaboration Serie mit dem Mercedes-Benz CLA: Hot Wheels verbindet automobile Innovation mit der Philosophie des grenzenlosen Spielens.// A new chapter in the multi-collaboration series with the Mercedes-Benz CLA: Hot Wheels combines automotive innovation with the philosophy of boundless play.

La colaboración entre Mercedes-Benz y Hot Wheels / Mercedes-Benz

‘Class of Creators’ y ‘Play Beyond Limits’, los lemas de la colaboración entre Mercedes y Hot Wheels

La firma alemana de automóviles tiene una iniciativa llamada ‘Class of Creators’ (Clase de creadores), en la que otorga un poder o una autoridad a colaboradores creativos, entre los que están leyendas del deporte como Lewis Hamilton y Roger Federer, o figuras de la moda como Virgil Abloh y A$AP Rocky, para explorar ideas de individualización, estética y diseño con sus modelos.

Esta colaboración también forma parte del Hot Wheels Legends Tour y de la consigna ‘Play Beyond Limits’ (Juega sin límites), que tiene como objetivo inspirar a personas de todas las edades a que nunca dejen de jugar, reconociendo que el juego libera el potencial y fomenta la creatividad.

El Mercedes-Benz CLA se convertirá en un juguete en miniatura de Hot Wheels que saldrá a la venta en la primavera de 2026. Esta versión de juguete atraerá y juntará a los más adultos y a la nueva generación, envueltos en el mundo del motor.

Hot Wheels y Mercedes crean un coche de juguete gigante

