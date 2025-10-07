Alfa Romeo actualiza la gama del Junior para 2026 y abre ya los pedidos

El Junior fue el último modelo en incorporarse al catálogo de Alfa Romeo. Se presenta como un compacto deportivo que completa la gama del biscione colocándose justo antes del Tonale, en términos de tamaño.

Alfa Romeo ha abierto ya las reservas para su pequeño deportivo de cara a la actualización del modelo el próximo 2026.

Ganan los acabados

Las novedades empiezan en la estructuración de la gama del Alfa Romeo Junior. El principal beneficiado es el acabado Sprint, justo en el medio, trae de serie el kit de carrocería en negro brillante, las lunas tintadas, las alfombrillas, la iluminación ambiental RGB y el sistema de navegación con reconocimiento de señales de tráfico.

Al mismo tiempo, la versión Ti se actualiza con asientos calefactables y ajustables eléctricamente, volante de cuero, un kit Cargo Flex para el maletero, pedales de aluminio y placas protectoras deportivas.

Alfa Romeo Junior. / Alfa Romeo

Estos tres acabados, el de entrada, el Sprint y el Ti, están disponibles para todos los motores del Junior. No obstante, el eléctrico disfruta del exclusivo acabado Veloce.

Por último, habrá dos paquetes: el Sport y el Techno, para completar el coche con opciones más deportivas (asientos Sabelt en alcántara, pedales y protectores en aluminio, levas en el volante para los motores híbridos) o subir de nivel el equipamiento en tecnología (cargador inalámbrico, retrovisores exteriores plegables y calefactados con funciones de ángulo muerto y luces de cortesía, retrovisor interior con antideslumbramiento automático y sistema de audio con tomas USB).

También hay para el Alfa Romeo Junior 2026 una gama actualizada de llantas, con el nuevo diseño Aero de 18 pulgadas, que se suma a las variantes Petali y Fori y las Venti de 20 pulgadas, exclusivas de la versión Veloce Elettrica.

Gama de motores y precios

La gama de motores del Junior para el año que viene está formada por dos híbridos, uno con tracción delantera y otro con tracción total, Q4, y variantes 100% eléctricas. El motor híbrido es un 1.2 de 145 CV con cambio automático eDCT6, con la opción Q4.

Las opciones eléctricas son dos: una base de 156 CV y la del acabado Veloce, que sube a los 280 CV y gana mucha deportividad y dinamismo.

Alfa Romeo Junior / Alfa Romeo

Los precios de esta actualización del Alfa Romeo Junior, según el configurador de la marca, empiezan en los 28.529 euros del Junior Ibrida, los 29.954 del acabado Sprint y los 31.379 euros del tope de gama, Ti.

Para los motores eléctricos, el precio sin ayudas del Elettrica es 38.500 euros, 40.000 euros en el Sprint y 45.154 euros en el tope de gama, el Alfa Romeo Junior Veloce.