Los 10 fallos más comunes que puedes detectar antes de pasar la ITV

Ni el calor ni el frío cambian la realidad: las averías más habituales se repiten todo el año. La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, suelen dar señales antes de fallar. Con la ITV como cita obligatoria, conviene llegar prevenidos: en España, casi el 10% del parque de vehículos de menos de 25 años no tiene la ITV en vigor o no ha tramitado la baja administrativa, aproximadamente uno de cada cinco no supera la inspección a la primera, es decir, cerca del 18-20% resultan desfavorables en su primer intento.

Detectar y resolver fallos antes de acudir evita segundas visitas y ahorra tiempo en épocas de mayor demanda. Con ese objetivo, hoy te resumimos las 10 averías que más se repiten y las señales más comunes para que puedas reconocerlas en casa antes de pasar la ITV.

1.Emisiones (lambda, DPF, catalizador)

Señales : luz de motor encendida, tirones, consumo elevado.

: luz de motor encendida, tirones, consumo elevado. Qué hacer: cambiar el filtro de aire y evitar trayectos muy cortos; si persiste, revisar DPF o catalizador.

2.Mezcla/aire (MAF/MAP)

Señales : falta de potencia, ralentí inestable.

: falta de potencia, ralentí inestable. Qué hacer: comprobar manguitos y admisión; si no mejora, revisar el sensor MAF/MAP.

3.Encendido (bujías, bobinas, misfire)

Señales : vibraciones, parpadeo de la luz del motor.

: vibraciones, parpadeo de la luz del motor. Qué hacer: no forzar el motor y sustituir la bujía o bobina del cilindro afectado.

4.Frenos/estabilidad (ABS, ESP, sensores de rueda)

Señales : testigos encendidos, pedal esponjoso.

: testigos encendidos, pedal esponjoso. Qué hacer: cambiar el líquido de frenos (cada 2 años) y revisar sensores o cableado de rueda.

Estación de ITV / Archivo

5.Batería de 12 V / carga (alternador)

Señales : arranque lento, luces que “respiran”.

: arranque lento, luces que “respiran”. Qué hacer: limpiar bornes, comprobar masa y realizar test de batería/alternador.

6.Refrigeración (termostato, ventilador, bomba de agua)

Señales : la aguja de temperatura sube en atascos o cuestas.

: la aguja de temperatura sube en atascos o cuestas. Qué hacer: revisar nivel en frío, termostato y ventiladores.

7.Climatización (A/C: compresor y trampillas)

Señales : enfría poco, malos olores, caudal irregular.

: enfría poco, malos olores, caudal irregular. Qué hacer: cambiar el filtro del habitáculo, desinfectar y revisar compresor/trampillas.

8. Neumáticos y TPMS

Señales : aviso de presión, desgaste irregular.

: aviso de presión, desgaste irregular. Qué hacer: ajustar la presión según la carga y revisar válvulas y sensores.

9.Sistema EVAP (vapores de combustible)

Señales : olor a gasolina, luz de motor sin otros síntomas.

: olor a gasolina, luz de motor sin otros síntomas. Qué hacer: comprobar la tapa del depósito y posibles microfugas.

10.Dirección y suspensión

Señales : golpes en baches, volante torcido, deriva lateral.

: golpes en baches, volante torcido, deriva lateral. Qué hacer: revisar presiones, holguras y realizar alineación si es necesario.

Cómo reaccionar cuando aparece un síntoma en 3 pasos