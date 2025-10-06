Renault piensa en despedir a 3.000 trabajadores para recortar costes fijos

Las paradas en la fabricación y la oleada de despidos en el motor europeo no paran. A los ajustes de Stellantis o del Grupo Volkswagen, ahora se une Renault. La firma francesa planea despedir a 3.000 trabajadores de su plantilla en distintas secciones de la compañía, entre las que no incluirían los empleos en sus fábricas de producción, según han confirmado fuentes de Renault a Europa Press.

Estos despidos se encuentran todavía en una fase inicial y se enmarcan dentro de un plan para recortar costes fijos, informa el medio francés ‘L'informatique’. Estos ceses se hacen con el objetivo de agilizar procesos, fruto de la situación actual del sector de la automoción.

Fábrica de Renault en España / Renault

Por ahora no se sabe a qué áreas afectarían estos despidos, aunque podrían afectar principalmente en la sede central de Renault en París, en los departamentos de Recursos Humanos, Finanzas o Marketing, según informa ‘L'informatique’. Además se desconoce si estas desvinculaciones pueden afectar a España, ya que por el momento no se ha tomado ninguna decisión.

La plantilla total de la compañía francesa supera los 98.000 empleados. Además, Renault ha registrado unas pérdidas aproximadas de 11.143 millones de euros en el primer semestre de este año, por el impacto de Nissan en su cuenta de resultados ya que cambiaron la contabilidad de su participación en la firma japonesa.

Stellantis y el Grupo Volkswagen también en problemas

Estos despidos de Renault se unen a otros anuncios del sector automovilístico, como las paradas en algunas fábricas de Stellantis y del Grupo Volkswagen. El grupo automovilístico con sede en los Países Bajos paralizará la producción durante varios días en las próximas semanas (del 13 de octubre al 3 de noviembre) en seis factorías europeas, las de Zaragoza y Madrid en España, la de Poissy en Francia, la de Eisenach en Alemania, la de Tychy en Polonia y la de Pomigliano en Italia, para evitar la acumulación de existencias.

El Grupo Volkswagen anunció que las plantas de Zwickau y Dresde, dedicadas exclusivamente a la producción de vehículos eléctricos como el Audi Q4 e-tron y el Volkswagen ID.3, detendrán su actividad durante una semana a partir del 6 de octubre. Esto supondrá un recorte del volumen de vehículos eléctricos por la débil y lenta demanda. Además, el consorcio alemán ha reforzado la fabricación de modelos con motor de combustión interna, con el objetivo de adaptar la producción a la evolución del mercado.