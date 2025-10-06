Los helicópteros de la DGT volverán a volar y a multar, sobre todo, estas infracciones al volante

Desde el pasado 1 de septiembre, los helicópteros de la Dirección General de Tráfico se encontraban en tierra. Aunque muchos conductores hayan agrecido su inoperatividad, los Pegasus de la DGT desempeñan una importante función en términos de vigilancia del tráfico y de seguridad vial.

El motivo del parón de los helicópteros fue la llegada a término del contrato que adjudicaba las funciones de revisión, mantenimiento y operación de estos aparatos. Eso sí, desde el pasado mes de abril estaba abierto el correspondiente proceso de adjudicación de este servicio.

La nueva licitación, firmada

Y por fin se ha firmado. En concreto, con una empresa española, Eliance, de servicios para la lucha contra incendios, transporte sanitario y rescate, a través de medios y tecnología aeronáutica.

No hay fecha exacta de cuándo los helicópteros de la DGT volverán a volar, pero se prevé que su vuelta al funcionamiento ordinario sea inminente. La DGT tiene un total de 11 helicópteros para vigilancia aérea, de los cuales 9 no podían operar.

Solo había dos helicópteros que podían volar / dgt

El total de la licitación se ha cerrado por 51.155.803,1 euros, a fecha 19 se septiembre, y será válida durante 38 meses.

Qué multan los helicópteros de la DGT

Los helicópteros de la DGT funcionan (y multan) de la siguiente manera:

Dos personas viajan en el helicóptero: un piloto y un operadore de cámara y radar.

En el helicóptero hay montadas dos cámaras de alta definición y un sistema de radar.

Una vez detectado el objetivo, se mide la velocidad o se observa lo que sucede en el vehículo.

Se capturan las imágenes y, en el caso de los excesos de velocidad, se realiza el cálculo necesario.

Todos los datos que sean prueba de una in fracción se registran: velocidad, posición del vehículo y contexto..

Los datos de la infracción se envian en tiempo real a las salas de tráfico de la DGT, que coordinan la actuación si es necesario detener el vehículo.

Una vez en tierra, se descargan las infracciones grabadas y se inicia el proceso de sanción y se notifica al conductor.

Las infracciones que los helicópteros de la DGT se encargan de detectar son excesos de velocidad, uso del móvil al volante, uso indebido de los sistemas de retención, adelantamientos no permitidos o falta de distancia de seguridad, entre otros casos como distracciones al volante o conducción temeraria.