El Dacia Spring sube el nivel, pero no de precio

Dacia sigue afinando el Spring, su modelo eléctrico más accesible, para que sea también más competente en el día a día. La gama 2025 introduce novedades clave en tres frentes: chasis, motor y tecnología. La propuesta sigue girando en torno a la movilidad eléctrica asequible, pero ahora añade una dosis de estabilidad, respuesta en carretera y conectividad.

Una de las mejoras más relevantes llega bajo la carrocería. El chasis ha sido reforzado en la zona central, donde se aloja una nueva batería de 24,3 kWh. Con esta actualización mejora la rigidez estructural del coche y consigue un mejor reparto de pesos entre ejes, lo que se traduce en una conducción más segura, estable y predecible.

Nuevo Dacia Spring / Dacia

Además, el nuevo sistema de dirección eléctrica ha sido ajustado para ganar precisión y tacto. A esto se suman nuevas llantas de 15 pulgadas, un volante rediseñado y, por primera vez, una barra estabilizadora delantera de serie. El conjunto se completa con amortiguadores y muelles con nuevos tarados, lo que mejora la estabilidad en curva y el confort general.

Finalmente, también hay avances aerodinámicos como el spoiler trasero y los carenados inferiores, que reducen turbulencias y mejoran el coeficiente SCx.

Nuevos motores y batería

El salto en comportamiento viene acompañado por dos nuevos motores eléctricos: uno de 70 CV (52 kW) y otro de 100 CV (75 kW). Sustituyen a las anteriores versiones de 45 y 65 CV, y suponen una mejora clara en aceleración y capacidad para moverse fuera del entorno urbano.

Ambos propulsores se alimentan de una batería de iones de litio con tecnología LFP (litio-ferrofosfato), utilizada por primera vez en el grupo Renault. Este tipo de batería destaca por su mayor estabilidad térmica, durabilidad y menor coste, lo que ayuda a contener el precio final del coche.

Nuevo Dacia Spring / Dacia

Pese a las mejoras, el Spring sigue siendo uno de los coches eléctricos más ligeros del mercado, con poco más de 1.000 kg de peso total. Esta ligereza, sumada a su consumo medio de 12,4 kWh/100 km, permite una autonomía homologada de 225 km WLTP con llantas de 15”.

Con la actualización también se mejora la capacidad de carga. El cargador DC opcional ahora admite hasta 40 kW, lo que permite recuperar del 20 al 80 % en 29 minutos. La carga completa en un wallbox de 7 kW se reduce a 3 h 20 min, mientras que en un enchufe doméstico estándar baja a 10 h 11 min. A su vez, todas las versiones mantienen el cargador AC de 7 kW de serie. Este equilibrio entre recarga rápida opcional y versatilidad doméstica es clave para muchos usuarios que no tienen acceso diario a cargadores de alta potencia.

Más equipamiento

El Spring Essential y el Spring Expression montan el motor de 70 CV, mientras que el acabado Extreme se reserva para el propulsor de 100 CV. Todos los modelos incluyen de serie un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, limitador de velocidad, control de crucero y mandos en el volante.

Pantalla central del nuevo Dacia Spring / Dacia

A partir del acabado Expression se añaden las llantas de 15”, aire acondicionado y detalles prácticos. El Extreme sube un peldaño más con retrovisores y elevalunas traseros eléctricos, pantalla central de 10,1 pulgadas, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, y navegación conectada durante 8 años.

Precio del Dacia Spring

A pesar de todas las mejoras, el Dacia Spring mantiene su posicionamiento en precio, ya que parte desde 16.900 euros y ninguna versión supera los 20.000 euros, una cifra clave en la movilidad eléctrica urbana. Se sigue posicionando como el eléctrico de cuatro plazas más económico del mercado.