Dacia reinventa el 'coche para todos'

Es innegable que Dacia es líder en movilidad sostenible. Su apuesta de ofrecerle a los clientes lo que necesitan, hace que desde un primer momento se hayan convertido en un referente para muchos clientes que, fundamentalmente, buscan un medio de transporte que los lleve desde el punto A al punto B sin buscar otras cosas.

La firma quiere seguir dando pasos en esa movilidad accesible eléctrica, y recientemente presentó a los medios de comunicación un “Concept” que no viene a ser más que una interpretación de lo que Dacia entiende que necesitan sus clientes. Se llama Hipster, y por el momento lleva al apellido de “Concept”, ya que es eso, un libro en blanco con una estructura mínima, pero con mucho desarrollo.

Dacia Hipster Concept / Raúl Rodríguez

¿Lo veremos rodando por las carreteras? Sinceramente yo creo que sí. Va a depender mucho de las decisiones que tome la Comunidad Europea con respecto a la famosa fecha de 2035, pero en esta presentación se vio al personal de Dacia muy ilusionado con este proyecto.

El Dacia Hipster, concept, no es un cuadriciclo, de esos que pueden manejar los menores de quince años y que comienza a verse por las ciudades. Es un coche, por lo que se necesitará carnet de conducir. Diseñado desde cero podríamos definirlo como una esponja, ya que recibe inputs de todos los lados. Tiene formas cúbicas, y en sus tres metros de longitud caben cuatro pasajeros. Se me olvidaba. Lógicamente es eléctrico. Al ser una “tormenta de ideas”, todavía no se concreta su autonomía, pero por poca que sea podríamos llegar a cargarlo una vez a la semana. Y es que otra de sus características es el peso, de tan solo 800 kilogramos, con la batería incluida.

La realidad es que este Hipster Concept impacta tanto por dentro como por fuera. Es un coche simple, porque la verdad es que la mayor parte de los conductores buscan eso, un coche simple. Evidentemente no va a ser el primer coche de casa, pero si un segundo vehículo que sirva para hacer, la compra, llevar los niños al colegio o para acceder a los centros urbanos con Zonas de Bajas Emisiones para permitirnos hacer cualquier tipo de gestión.

Maletero del Dacia Hipster / Raúl Rodríguez

Con la segunda fila de asientos en su posición, tiene un maletero de 70 litros, pero si los abatimos llegamos a los quinientos, con una altura más que considerable. Los reposacabezas de los asientos traseras, se desplazan hacia los laterales si queremos utilizar todo el maletero.

En su interior, la primera idea es la de utilizar asientos de rejilla, ya que son más ligeros para el día a día. Incluye los famosos Youclip de Dacia, que permite añadir diferentes accesorios. Además, nuestro teléfono móvil hará funciones de llave y de propio sistema multimedia del vehículo, al utilizar un altavoz bluetooth.

Una visión de futuro a la que hay que añadir un precio muy reducido que, si se lleva a la producción, puede revolucionar el mercado del segmento A.

Interior del Dacia Hipster / Raúl Rodríguez

Otra de las novedades que nos presentó Dacia fueron los nuevos motores híbridos. La gama arranca en el Hybrid 155 con tecnología Full Hybrid. Utiliza un motor gasolina delantero de 109 CV, más uno eléctrico trasero de 49 CV. Los dos siguientes son con GLP, de 120 CV. Tienen dos depósitos de cincuenta litros, uno de GLP y otro de gasolina. La gama se completa con los TCE de 110 y 100 CV.

Los cambios también llegan al Spring, el primer eléctrico de Dacia. Exteriormente no sufre cambios importantes, solamente un carenado nuevo en la parte inferior y un alerón para mejorar la aerodinámica. En España se comercializarán dos acabados, el Expression de 70 CV y el Extreme de 100CV. Se comercializará en seis colores, con unos precios por debajo de los veinte mil euros.

Novedades en los Sandero y Jogger / Raúl Rodríguez

Sandero, Sandero Stepway y Jooger también sufren ligeros cambios. Incorporan una nueva y exclusiva firma luminosa Dacia en la parte delantera y trasera, nuevas llantas y nuevos embellecedores. Otra de las novedades es un nuevo motor hybrid 155 CV en Jogger. Además, ofrece una oferta GLP optimizada, un nuevo motor Eco-G 120, una nueva caja automática y una mayor autonomía. También un nuevo motor TCe 100, eficiente y polivalente, en Sandero.