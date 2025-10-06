La nueva señal de la DGT por la que se multará con 200 euros y 4 puntos en el carnet

La Dirección General de Tráfico confirmó que, desde el pasado mes de julio, está en vigor un nuevo catálogo de señales. El Gobierno aprobó esta actualización para adaptar el listado a los nuevos cambios tecnológicos, sociales y de movilidad. Algunas señales se renuevan, y otras aparecen como la siguiente.

Este cambio solo será obligatorio para los nuevos proyectos de señalización, y se deben retirar en el plazo de un año las señales suprimidas. Tienes que estar muy atento a algunas de las nuevas señales de la DGT, en especial a esta azul en la que aparece los dibujos de un coche, un camión y una moto, con las ondas de radar y una señal que indica la distancia de seguridad obligatoria. ¿Sabes qué significa?

La nueva señal S991f / DGT

Control de separación mínima en autopista o autovía

Esta es la señal S991f que aparece en el Reglamento General de Circulación español. Según la normativa, esta señal de tráfico “indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía. Además se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional”.

Estas señales de tránsito cuadradas con el fondo azul, indican la acción o comportamiento específico que los usuarios de la vía deben seguir. En el caso de la S991f es que los vehículos que están circulando por esa autopista o autovía, deben dejar la separación mínima entre ellos que ponga en la señal.

Cuidado con la S991f: Estas son las multas que te pueden poner

Esta señal se coloca en algunas carreteras para verificar que todos los vehículos mantengan la distancia de seguridad obligaría. Para comprobarlo, se instalarán sistemas tecnológicos que verifican los metros que hay entre dos vehículos. Además, la DGT recuerda que uno de cada seis accidentes es por no dejar una distancia de seguridad adecuada.

Hay que dejar unos 100 metros de distancia de seguridad en carretera y en túnel o con condiciones climatológicas adversas el doble. Si no respetas esta señal, te multarán con hasta 200 euros y la retirada de 4 puntos en el carnet de conducir.