Coches
¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en septiembre de 2025
Te detallamos cuáles fueron los 5 vehículos eléctricos favoritos de los conductores españoles en el noveno mes del año
Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) vuelven a registrar un notable crecimiento, en septiembre se alcanza las 22.205 unidades con un aumento del 102,7% en el mes, lo que representa el 21,31% del mercado total.
Hasta el tercer trimestre, se suma un total de 172.376 unidades electrificadas vendidas, con un incremento del 98,4% respecto al mismo periodo del año anterior. En el año, el mercado electrificado supone el 16,91% del mercado total, 7 puntos porcentuales más que 2024.
En cuanto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), aumentan un 42,1% en el mes, con 62.593 unidades vendidas y representando 6 de cada 10 entregas. En el total del año, acumulan 572.004 ventas, un 46,4% más que el año anterior y con el 56,12% del mercado global.
1.Tesla Model 3
En el mes de julio, el vehículo eléctrico más vendido fue el Tesla Model 3, con 1.976 matriculaciones.
2.Tesla Model Y
En segundo lugar durante el mes de julio se encuentra el Tesla Model Y, con 1.016 matriculaciones.
3.Kia EV3
Cerrando el podio, el Kia EV3 tuvo 529 matriculaciones.
4.BYD Dolphin Surf
En el cuarto lugar, el BYD Dolphin Surf, con 503 matriculaciones.
5.BYD Atto 2
El BYD Atto 2, en quinto lugar, tuvo 410 matriculaciones.
