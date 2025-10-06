¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en septiembre de 2025

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) vuelven a registrar un notable crecimiento, en septiembre se alcanza las 22.205 unidades con un aumento del 102,7% en el mes, lo que representa el 21,31% del mercado total.

Hasta el tercer trimestre, se suma un total de 172.376 unidades electrificadas vendidas, con un incremento del 98,4% respecto al mismo periodo del año anterior. En el año, el mercado electrificado supone el 16,91% del mercado total, 7 puntos porcentuales más que 2024.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), aumentan un 42,1% en el mes, con 62.593 unidades vendidas y representando 6 de cada 10 entregas. En el total del año, acumulan 572.004 ventas, un 46,4% más que el año anterior y con el 56,12% del mercado global.

1.Tesla Model 3

Tesla Model 3 / TESLA

En el mes de julio, el vehículo eléctrico más vendido fue el Tesla Model 3, con 1.976 matriculaciones.

2.Tesla Model Y

Tesla Model Y L / Tesla

En segundo lugar durante el mes de julio se encuentra el Tesla Model Y, con 1.016 matriculaciones.

3.Kia EV3

Kia EV3 / Kia

Cerrando el podio, el Kia EV3 tuvo 529 matriculaciones.

4.BYD Dolphin Surf

BYD Dolphin Surf / BYD

En el cuarto lugar, el BYD Dolphin Surf, con 503 matriculaciones.

5.BYD Atto 2

El BYD ATTO 2 / BYD

El BYD Atto 2, en quinto lugar, tuvo 410 matriculaciones.