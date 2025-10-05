Este es el motor de un Lamborghini que puedes comprar en AliExpress por menos de 65.000 euros

AliExpress es un mercado online (Marketplace) fundado por el grupo chino Alibaba, que permite a los compradores adquirir productos de vendedores, principalmente de China. Esta plataforma es conocida por su amplia gama de productos, ya que puedes comprar desde un teléfono móvil o una camiseta, hasta un motor de un Lamborghini.

El motor V10 de Lamborghini que se vende en AliExpress

La unidad motriz que se anuncia es de un Lamborghini Gallardo LP560-4 (2009-2014). Este motor es un V10 atmosférico, que puede dar hasta 570 caballos de potencia. En el título del anuncio se explica que vale para el Aventador, el Huracán, el Urus y el Gallardo. Pero si buscamos en la página oficial de Lamborghini, el Aventador monta un V12, el Urus un V8 biturbo, y el Gallardo y Huracán comparten el V10, pero no es exactamente el mismo.

El motor del Lamborghini que se vende en AliExpress / AliExpress

En el anuncio se afirma que el motor tiene 1 mes de garantía. Además pone que es un motor de Lamborghini nuevo, que proviene de Alemania y su “propósito” es “para sustituir o reparar”. El motor cuesta 63.423,39 euros, y le tienes que sumar los 634,84 euros de los gastos de envío.

El nombre del vendedor es ‘Factory Direct Discount Store Store’, y en el anuncio pone que la cuenta está abierta desde el 6 de julio de 2025. Si bajas, además de fotos de su supuesta fábrica, se explica que Guangzhou Honghui Auto Parts Co., Ltd. se estableció en 2001 y se especializa en proporcionar autopartes usadas de alta calidad para una amplia gama de marcas y modelos. Otro motivo de desconfianza más es que el vendedor tiene 15 seguidores en AliExpress y 3 reseñas de 5 estrellas con mensajes similares.

El Lamborghini Gallardo, uno de los modelos más vendidos de la firma italiana

Antes de la llegada del Urus, el Lamborghini Gallardo era el modelo más vendido de la firma italiana. El deportivo, que fue el predecesor del Huracán, montaba un motor V10 atmosférico, que proporcionaba hasta los 570 CV. El Lamborghini Gallardo alcanza una velocidad máxima de 309 km/h.

El Lamborghini Gallardo / Lamborghini

El Lamborghini Gallardo mide 4,3 metros de largo, 1,9 de ancho y 1,17 metros de altura. La forma de este deportivo de la marca italiana tiene su origen en el proyecto ‘Calá’, un prototipo hecho por Giorgetto Giugiaro (diseñador) para Italdesign que mantiene el estilo y la forma de los coches de lujo de Lamborghini.

El deportivo que se fabricó entre 2003 y 2013 tiene varias versiones, entre ellas la Spyder, Gallardo Nera, Superleggera o la LP560-4. El Lamborghini Gallardo puede valer desde los 88.000 hasta los 380.000 euros, dependiendo del año, la versión y el estado del vehículo.