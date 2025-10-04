En un mundo donde la movilidad urbana y la tecnología eléctrica se cruzan cada vez más, llega una moto dispuesta a reescribir las reglas del juego. Se llama Ultraviolette X-47 Crossover y no solo presume de diseño agresivo y prestaciones avanzadas, sino que además se convierte en la primera motocicleta eléctrica del mundo en equipar de serie un sistema de radar inteligente. Una carta de presentación que no pasa desapercibida y que representa un nuevo hito para la firma india, que sigue demostrando que lo suyo no es solo electrificación, sino una visión completa de la movilidad del futuro.

La presentación de la X-47 marca un antes y un después para Ultraviolette, el joven fabricante de Bangalore que ya dio que hablar con su anterior modelo, la F77. Ahora, con esta crossover urbana de alma aventurera, la marca eleva la apuesta combinando tecnología de aviación, inteligencia artificial y un enfoque total en la seguridad del conductor, todo ello sin perder el carácter emocional que uno busca cuando se sube a una moto.

Porque sí, es una moto eléctrica. Pero no cualquier moto. La X-47 está pensada para quienes usan la moto a diario y quieren más: más diseño, más prestaciones y más seguridad. Y ahí es donde entra en juego su sistema estrella: el UV HyperSense, un radar trasero de 77 GHz capaz de monitorizar hasta 200 metros a la redonda, incluso compensando los ángulos de inclinación durante la conducción. Hablamos de tecnología propia, desarrollada para funcionar de forma eficaz sobre dos ruedas, algo que hasta ahora solo veíamos en coches de alta gama.

Ultraviolette X-47: la primera eléctrica con radar / Ultraviolette

Conducción asistida

El UV HyperSense no es solo un nombre molón: es un sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) que incorpora cuatro funciones clave. La más destacada es el control del ángulo muerto, capaz de detectar vehículos que se acercan rápidamente por los laterales. A esto se suman el asistente de cambio de carril, la alerta de adelantamiento y la advertencia de colisión trasera. ¿La guinda? Unos espejos inteligentes con alertas visuales y un sistema de luces de emergencia automático en caso de riesgo real.

Toda esta tecnología no es un simple reclamo publicitario. Está pensada para actuar en tiempo real y aumentar exponencialmente el nivel de seguridad del conductor, sin restarle protagonismo a la experiencia de pilotaje. Porque sí, la X-47 no quiere ser una moto aburrida ni sobreprotegida. Quiere que disfrutes, pero de forma inteligente.

Diseño con alma de caza

A nivel estético, la influencia de la aviación es evidente. Líneas afiladas, carrocería futurista y una postura de conducción erguida que invita tanto a explorar la ciudad como a escaparse por carreteras secundarias. El asiento, el manillar elevado y la ergonomía centrada en el piloto consiguen un equilibrio entre confort y control que promete ser uno de los puntos fuertes del modelo.

A esto hay que sumarle un par motor instantáneo y constante, propio de la propulsión eléctrica, y un cargador integrado desarrollado por la propia Ultraviolette, que no solo ofrece una carga rápida, sino que lo hace incluso en condiciones extremas de temperatura. Otro punto diferencial en un sector donde muchos aún dependen de cargadores externos.

Ultraviolette X-47: la primera eléctrica con radar / Ultraviolette

Cámaras, inteligencia artificial y más

Como si todo esto no fuera suficiente, la X-47 también incorpora un sistema de doble cámara (delantera y trasera) con grabación continua en bucle, controlado desde una pantalla táctil secundaria de 5 pulgadas fabricada en aluminio aeronáutico. La grabación se bloquea automáticamente en caso de colisión, actuando como una “caja negra” para motocicletas.

La conectividad también está presente gracias al sistema Violette A.I., un copiloto digital que vigila la moto incluso cuando está aparcada, enviando alertas en caso de movimiento, caída o intento de remolque. También permite el bloqueo remoto y la gestión de notificaciones desde el móvil, elevando la experiencia de usuario a un nivel más propio de la automoción de lujo que del mundo de las dos ruedas.

Dinámica de conducción

Aunque la ficha técnica completa se revelará en noviembre durante el EICMA de Milán, ya se conocen algunos detalles clave del comportamiento dinámico. La X-47 cuenta con nueve niveles de frenada regenerativa y un avanzado control de tracción con tres niveles, además de un Control Dinámico de Estabilidad (UV DSC) que actúa sobre el ABS de doble canal. El objetivo es que puedas frenar fuerte, suavemente o de emergencia sin comprometer el equilibrio del conjunto.

El sistema Hill Hold también está presente para ayudarte en cuestas y evitar retrocesos indeseados. En definitiva, todo está pensado para que el conductor se concentre únicamente en lo importante: conducir con placer y seguridad.

Ultraviolette X-47: la primera eléctrica con radar / Ultraviolette

Una declaración de intenciones

El lanzamiento de la Ultraviolette X-47 supone un paso valiente en una industria donde muchas marcas aún dudan en dar el salto tecnológico definitivo. Esta moto no solo se atreve con el diseño y la electrificación: se atreve con el futuro, y lo hace con una propuesta sólida, coherente y espectacular.

Detrás del proyecto están Narayan Subramaniam y Niraj Rajmohan, los fundadores de Ultraviolette, que no se cansan de repetir que la innovación es parte del ADN de la marca. Y parece que lo dicen en serio. Con el respaldo de inversores de peso como Lingotto (Grupo EXOR), Qualcomm Ventures y TVS Motors, Ultraviolette no quiere jugar en segunda división. En España y Portugal, la distribución corre a cargo de Rhino Electric Motors, empresa matriz de Velca.