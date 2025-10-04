Se compró el Lamborghini más barato que encontró en internet y le salió el tiro por la culata

Hay coches que son inalcanzables incluso de segunda mano, además de que por el hecho de ser usados pueden traer aún más complicaciones.

Y si no, que se lo cuenten al autor del canal de YouTube Saving Salvage, que se encarga de rescatar coches de segunda mano y darles una nueva vida.

Uno de sus últimos vídeos tiene como protagonista un Lamborghini Huracan.

Medio Huracan por 50.000 euros

Este joven británico se propuso comprar el Huracan más barato que encontrara en el mercado de Reino Unido y lo consiguió por unos 50.000 euros. Lo que no se podía imaginar es que tendría que comprar otro Lamborghini más para poder reparar el que había comprado.

Y es que cuando fue a recoger el primer coche, se encontró solo con la mitad del deportivo. Tenía lo más importante, el motor, pero le faltaba toda la carrocería delantera, suspensiones y un largo etcétera, ya que había sufrido un accidente de tráfico años atrás.

Claro, sin poder fijarse en un coche para saber qué piezas iban dónde, este youtuber se dio cuenta de que necesitaba otro Lamborghini como referencia. Uno de alquiler no era una opción, ya que no podía abrirlo.

Un proyecto barato que se va de las manos

Así que decidió comprar otro Lamborghini Huracan de segunda mano, este en perfecto estado, con el objetivo de usarlo solo para fijarse en la distribución de las piezas, los tornillos y demás y volver a venderlo, esperando no perder mucho dinero.

Eso sí, al inicio de las reparaciones, tras nervios e intentos, el motor V10 del Huracan volvió a la vida sin problemas. El verdadero reto, para lo que era necesario el segundo deportivo, era colocar en su sitio todos los soportes y componentes de la parte delantera.

Si al final uno echa cuentas, por 50.000 euros más el coste de otro Lamborghini (si el primero era el barato, no queremos imaginar cuánto costó el segundo...) y el tiempo invertivo, además de las piezas, este proyecto deja de ganarse, sin duda, el adjetivo "barato".