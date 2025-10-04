Audi S5 Avant: Deportividad y funcionalidad en un mismo formato

Una de las grandes virtudes de Audi es la de jugar con la dualidad. Por un lado construye vehículos que son capaces de emocionar al volante y, por otro, ser práctico en el día a día. El Audi S5 Avant que probamos en esta ocasión es un claro ejemplo. Un primer vistazo nos presenta un familiar elegante, pero si pulsamos el botón de arranque, descubrimos que bajo el capó se esconde un auténtico deportivo. ¿Lo mejor?. No tengo porqué elegir entre comodidad y diversión.

Audi S5 Avant / Audi

Lo tiene todo

Es grande, pero no aparatoso. Roza los cinco metros de longitud, pero presenta una silueta estilizada con una caída característica de la familia A5. Frontalmente, la parrilla “Singleframe” es más baja y ancha, integrándose en unos paragolpes específicos y unas llantas que llegan a las veinte pulgadas. Y para ofrecer más deportividad, las cuatro salidas ovaladas del escape despejan cualquier duda.

Interiormente, los asientos deportivos, tapizados en cuero y alcántara rodean el cuerpo con firmeza, pero sin incomodidades. El salpicadero es limpio, sobrio y dominado por la tecnología. La pantalla de 12.3 pulgadas permite múltiples opciones. Los materiales cumplen con lo que esperamos de Audi. El maletero ofrece 4765 litros con los asientos traseros en su posición normal, pero si los abatimos podemos llegar a los mil quinientos.

Audi S5 Avant / Audi

Potencia de sobra

El corazón de este Audi S5 Avant es un motor V6 TFSI de 367 CV de potencia y 500 Nm de par motor. Incorpora un sistema de microhibridación de 48 voltios, lo que le permite lucir la etiqueta ECO de la DGT. Un salvoconducto para entrar en las Zonas de Bajas Emisiones y descuentos en parquímetros.

Este sistema apoya en arranques y recupera energía en frenadas para lograr unos consumos equilibrados. El problema llega cuando te pones al volante, y te dejas llevar con una conducción deportiva en donde no te fijas en los consumos, y sí en las sensaciones.

Audi S5 Avant / Audi

Uno de los grandes atractivos de este Audi S5 Avant es el de ser capaz de adaptarse a cada situación. Incorpora una suspensión adaptativa que permite viajar con suavidad. Todo ellos apoyado por una dirección progresiva que también ayuda, ligera y fácil en ciudad; y más firme en carretera.

El cambio automático S tronic de 8 marchas es otro de sus puntos fuertes. En el día a día, apenas se nota su trabajo, pero cuando se busca diversión, responde rápido y con carácter. Y con las levas tras el volante, la experiencia se vuelve mucho más personal.

Audi S5 Avant / Audi

Perfecto para viajar con la familia

En viajes largos, el Audi S5 Avant demuestra que está hecho para devorar kilómetros. El aislamiento acústico es excelente y la suspensión filtra baches y juntas con suavidad. Es de esos coches que hacen que llegues a tu destino menos cansado de lo que pensabas. Y cuando toca adelantar, basta con pisar un poco más para que el V6 despliegue toda su fuerza.

Además, los asistentes de conducción como el control de crucero adaptativo o el mantenimiento de carril añaden un extra de seguridad y comodidad. En este terreno, el S5 Avant es casi más un gran turismo que un familiar.

Audi S5 Avant / Audi

Mover un coche de casi cinco metros por el centro de las ciudades no es tarea fácil, pero el Audi S5 Avant se defiende bien. La dirección progresiva y la cámara de 360 grados hacen que aparcar no sea un suplicio, aunque no deja de ser un coche grande que llama la atención en cada esquina. El sistema microhíbrido también aporta su granito de arena en ciudad, con un Start-Stop suave que reduce las vibraciones en los semáforos.

Quizá lo más interesante de este Audi es que no obliga a elegir. Puede ser un coche cómodo y silencioso, perfecto para viajar con la familia. O puede ser un deportivo que empuja con fuerza, se agarra al asfalto como una lapa y te arranca una sonrisa cada vez que encaras una curva. El sistema de tracción quattro es clave aquí: da confianza incluso cuando el asfalto está húmedo o en carreteras reviradas.

Audi S5 Avant / Audi

En definitiva, el Audi S5 Avant es un coche pensado para quienes quieren todo, espacio, etiqueta ECO, comodidad y, sobre todo, sensaciones. Representa muy bien esa idea de “tenerlo todo en uno”. Un deportivo que se disfraza de familiar, o un familiar con alma de deportivo.