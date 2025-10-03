World of Sport: Autobuses de dos plantas compitiendo como en la Fórmula 1

Todo el mundo sabe que el Reino Unido es un país con cultura en el mundo de las carreras y el Motorsport. La Fórmula 1 corrió la primera carrera del campeonato del Mundo en el circuito de Silverstone, en 1950. Los británicos están locos por la competición, y en 1982 se disputó una carrera de autobuses de dos pisos.

Autobuses al más puro estilo de la Fórmula 1

En Northampton (Reino Unido), se celebró hace 43 años una carrera de autobuses de dos pisos, como parte de las celebraciones anuales del carnaval de la ciudad. Para esta prueba se inscribieron seis autobuses Diamler Fleetlines (típicos autobuses de Reino Unido de dos pisos) de la serie N (o matrícula N de 1975).

Cada autobús contaba con un conductor y copiloto, que tuvieron que dar 15 vueltas a un circuito que iba por la ciudad de Northampton para completar la carrera. El autobús número 2 empezó liderando la carrera, pero el 7 le adelantó en la recta de meta.

Tras varias vueltas intensas, el autobús número 2 de Terry Tellyn superó a John Clarke, en el 7, en la propia recta de meta y ganó la carrera. Chris Critchett terminó tercero con el número 4. Además, el evento estaba patrocinado por Acorn Computers, que fue una compañía informática británica que fabricó varios ordenadores populares en Reino Unido.

¿Dónde fue retransmitida la carrera?

Esta prueba de autobuses de dos pisos fue parte de un programa de televisión británico de la ITV (cadena pública), que se llamaba World of Sport (Mundo del deporte). Este programa estuvo en la televisión de Reino Unido desde el 2 de enero de 1965 hasta el 28 de septiembre de 1985. World of Sports fue creado para competir con el programa deportivo de la BBC Grandstand (Gran tribuna), que se emitió desde el año 1958 hasta el 2007.

La carrera de autobuses de dos pisos de 1982 en Northampton sigue siendo un evento único e inolvidable para el Motorsport y para la propia ciudad. Esta prueba capturó el espíritu festivo y el humor de la ciudad británica.