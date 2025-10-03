Toyota ya utiliza camiones de hidrógeno para el transporte pesado

Toyota Motor Europe ha dado un paso más en su transición hacia la neutralidad en carbono con la incorporación de camiones de pila de combustible de hidrógeno a sus operaciones logísticas. Desde mayo de 2025, cuatro caminones de gran tonelaje recorren rutas diarias entre su centro logístico de Diest (Bélgica) y varias ciudades del norte de Europa, como Ámsterdam, Róterdam, Lille y Colonia. En este tiempo ya han superado entre los cuatro los 80.000 kilómetros sin emisiones, lo que ha evitado la emisión de la misma cantidad de kilogramos de CO2 a la atmósfera.

Camión de hidrógeno de Toyota repostando / Toyota

Esta iniciativa forma parte del plan de Toyota para alcanzar la neutralidad total en carbono en 2040. El fabricante japonés considera que el hidrógeno jugará un papel decisivo en la descarbonización del transporte, especialmente en sectores difíciles de electrificar como el transporte pesado de larga distancia.

Toyota ve en los camiones de pila de combustible una de las aplicaciones más eficaces del hidrógeno. Por eso, está probando ya su sistema de tercera generación, diseñado específicamente para este tipo de vehículos. La nueva pila ofrece mejoras claras en eficiencia, durabilidad y relación peso-potencia, aspectos clave en vehículos industriales.

El vicepresidente ejecutivo de I+D y responsable de Hydrogen Factory Europe, Shinichi Yasui, remarcó la importancia de “priorizar los corredores logísticos” como punto de partida para escalar el uso del hidrógeno en Europa. Para ello, considera clave la implantación efectiva del Reglamento Europeo sobre Infraestructura para Combustibles Alternativos (AFIR).

El repostaje de hidrógeno es casi / Toyota

El desarrollo de estos camiones no ha sido en solitario. Toyota Motor Europe firmó en 2022 una alianza con VDL Special Vehicles, un fabricante neerlandés especializado en vehículos industriales, para desarrollar y adaptar el sistema de hidrógeno a camiones eléctricos existentes.

Desde entonces, uno de los camiones ha superado los 32.000 kilómetros sin incidencias, con una autonomía de más de 400 km por carga. Una cifra relevante que confirma la fiabilidad y el potencial de esta tecnología para el transporte de mercancías a larga distancia.

Los camiones que ya están en circulación se basan en una plataforma DAF CF electrificada con un sistema diseñado conjuntamente por Toyota y VDL. Entre sus características técnicas, destacan:

2 módulos de pila de combustible Toyota de 80 kW cada uno, que ofrecen 160 kW de potencia total.

de 80 kW cada uno, que ofrecen 160 kW de potencia total. Batería de 210 kWh suministrada por CATL.

suministrada por CATL. Motor eléctrico Siemens de 360 kW .

. Depósitos de hidrógeno a 350 bares , con una capacidad total de 39 kg , suficientes para alcanzar unos 400 km de autonomía .

, con una capacidad total de , suficientes para alcanzar unos . Capacidad de carga con un peso bruto combinado (GCM) de hasta 40 toneladas.

Retos por superar

Aunque los resultados son prometedores, Toyota reconoce que aún quedan barreras por superar: los costes iniciales, la falta de infraestructuras de repostaje y la necesidad de un marco regulatorio y financiero estable. Para ello, la marca respalda programas como SWIM, una iniciativa del gobierno neerlandés que ofrece ayudas específicas para fomentar la movilidad basada en hidrógeno.

Ordenador del Camión de hidrógeno de Toyota / Toyota

Desde Hydrogen Factory Europe, sus directivos coinciden en que la clave pasa por seguir ampliando flota, definir rutas estratégicas y colaborar con otros actores para crear una infraestructura sólida y competitiva. Solo así será posible llevar la pila de combustible de hidrógeno al siguiente nivel y hacer viable su aplicación masiva en el transporte pesado por carretera.