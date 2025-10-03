El ritmo es moderado, pero constante. El sector de la moto y los vehículos ligeros eléctricos acumula de enero a septiembre de 2025 un crecimiento del +13% con un total de 7.877 unidades matriculadas. Esta cifra, recogida en el último informe de ANESDOR, confirma una tendencia positiva en la electrificación de la movilidad ligera en España, aunque con matices que invitan tanto al optimismo como a la reflexión.

En septiembre, sin embargo, el mercado sufrió un ligero frenazo con 715 unidades registradas, lo que representa un descenso del -0,4% respecto al mismo mes de 2024. Un dato que rompe la racha al alza de meses anteriores, pero que no empaña un balance anual claramente positivo. Las cifras demuestran que el vehículo eléctrico ligero se va consolidando como alternativa real en el entorno urbano y metropolitano, aunque sigue lejos de explotar todo su potencial.

El sector eléctrico de la moto mantiene el pulso / Archivo

Dentro del total del sector, las motos eléctricas (que engloban ciclomotores, escúteres y motocicletas) representan la mayor parte del mercado con 6.384 unidades matriculadas hasta septiembre, lo que supone un incremento del +12,8%. Dentro de este segmento, el escúter sigue siendo el rey con 3.940 unidades (+16,6%), mientras que los ciclomotores, curiosamente, retroceden un -5,2% (1.618 uds). La mejor noticia la protagonizan las motocicletas eléctricas de mayores prestaciones, que crecen un notable +43,4% (896 uds), confirmando que el salto hacia vehículos más capaces ya es una realidad.

La evolución por canales también muestra una foto diversa. El canal particular sigue siendo el más importante por volumen, con 3.054 unidades, aunque cae un -12,2% respecto a 2024. Por el contrario, el canal empresa experimenta un crecimiento del +40,4% (2.633 uds), mientras que el canal de alquiler, cada vez más relevante en entornos urbanos y turísticos, se dispara un +127,8%, hasta las 688 unidades.

Un motorista en una curva / Trànsit

La categoría L —donde se agrupan motos, triciclos, microcoches y otros vehículos ligeros— incluye realidades muy diversas, lo que obliga a una lectura más matizada. Por ejemplo, los microcoches eléctricos siguen ganando terreno con 1.228 unidades y un alza del +31,8%, mientras que los triciclos caen en picado con apenas 171 matriculaciones (-51,8%). Este comportamiento desigual subraya la complejidad del segmento y la necesidad de adaptar las políticas públicas a las particularidades de cada tipo de vehículo.

Madrid lidera claramente el ranking por comunidades autónomas con 2.695 unidades, seguida de Catalunya (1.547) y Andalucía (1.128). Estas tres regiones concentran más de la mitad del mercado nacional, impulsadas por políticas municipales de movilidad, alta densidad urbana y mayor implantación de infraestructuras.

El sector eléctrico de la moto mantiene el pulso / Archivo

A pesar de los buenos datos acumulados, desde ANESDOR se lanza un mensaje claro: todavía queda camino por recorrer. José María Riaño, secretario general de la asociación, lo resume así: “El crecimiento es una buena noticia, pero aún es tímido. Las ayudas públicas no cubren toda la categoría L y la infraestructura de recarga sigue sin adaptarse a las necesidades de la moto”. Además, recuerda que no todos los vehículos de esta categoría pueden electrificarse con la tecnología actual, por lo que será necesaria la convivencia con otras alternativas tecnológicas para alcanzar los objetivos de descarbonización.

Porque no todo se puede enchufar, ni todo cabe en el mismo saco. En esta transición hacia una movilidad más sostenible, el sector de la moto eléctrica avanza con paso firme, aunque aún desigual. Y aunque septiembre haya sido un mes plano, los números del año invitan a seguir apostando por una movilidad eléctrica, ligera y eficiente.